Nouvelle Eco en Dordogne : l'entreprise Grasasa se développe et espère recruter

C'est une entreprise qui se développe. Grasasa, basée Sainte-Sabine de Born dans le Bergeracois, est spécialisée dans la fabrique de granulés. Elle en produit à base de bois depuis les années 80, mais aussi à base de marc de raisin qui sert de fertilisants, des granulés pour l'alimentation du bétail aussi avec notamment de la luzerne. La société emploie 27 salariés et une dizaine de saisonniers en hiver.

Aujourd'hui, elle est numéro 1 sur la luzerne, une plante fourragère, en Nouvelle-Aquitaine et elle souhaite poursuivre le développement de cette production. "On a un projet de mettre une deuxième ligne de fabrication, explique Christophe Collignon, le directeur général de Grasasa. On produit annuellement 6.000 tonnes de granulés à base de luzerne. L'objectif est presque de doubler."

Un marché porteur

Selon lui, le marché est porteur. Les granulés de luzerne sont recherchés par les éleveurs. "C'est une plante avec de la protéine. Elle est donc très intéressante pour l'alimentation animale."

Pour arriver à faire cette montée en puissance, Grasasa cherche des producteurs. "On cherche des surfaces dans un environnement proche de Saint-Sabine de Born pour avoir des coûts de transport limités", ajoute Christophe Collignon. Il espère également créer trois ou quatre postes d'ici quatre ans pour accompagner cette hausse de production.