Nouvelle Eco : en Savoie, l'activité des artisans glaciers prend grâce au déconfinement

Les glaces Renzo fabriquées à Viviers du Lac, sur les bords du lac du Bourget sont connues dans toute la Savoie et la Haute Savoie.

La reprise d'activité est un soulagement pour cette petite entreprise de 9 salariés. Yvan Bassoli, artisan glacier.

Allez vous pouvoir reprendre une activité normale grâce à l'ouverture des terrasses ?

Oui, on en avait assez de voir nos clients fermés, les restaurants fermés. C'est un vrai bonheur de voir les gens en terrasse et de constater que l'activité reprend, tout doucement, même si ce sont des terrasses remplie seulement à 50 %.

" Enfin l'activité normale reprend ! " Copier

Aviez vous totalement arrêté votre production pendant cette période confinement / covid ?

Nous n'avons pas été à l'arrêt total, grâce à notre boutique à Viviers du Lac. Mais nous avions quand même la moitié de notre personnel au chômage technique. Aujourd'hui, nous avons notre équipe au complet nous allons même embaucher parce que pour nous le printemps et l'été ce sont évidement des périodes très importantes.

Qu'avez vous fait pendant cette période ralentie ? Avez-vous pu créer de nouveaux produits ?

Déjà, je me répète nous avions la boutique ouvert et ça c'était important pour le moral. Pour les collègues artisans glacier qui étaient entièrement à l'arrêt, c'était très difficile. Et pour vous répondre, oui nous essayons toujours de nous renouveler. Mais en fait, nous pensions au contraire que les clients allaient vouloir nos produits emblématiques, traditionnels. En fait, ce sont eux qui nous ont incité à créer.