Nouvelle éco : l'entreprise Savoyarde Gonthier recrute

La société Gonthier, basée à Cognin dans l'agglomération chambérienne propose à la fois un savoir-faire de paysagiste et d'installation de piscines ou de spas. L'entreprise recrute. 7 postes sont à pourvoir. Elle recherche aussi des CDD, des CDI, des postes en apprentissage ou en intérim

A l’approche du printemps, l’entreprise Gonthier, créateur de paysages, piscines et spas, recrute. Plusieurs postes sont à pourvoir pour faire face au développement de l’activité et au renfort saisonnier des équipes.

Christophe Gonthier, co-gérant de l'entreprise

Est-ce que le confinement de mars dernier a eu un effet sur votre activité ?

Oui, on a senti l'effet du confinement. Quand les gens étaient chez eux et qu'ils ont eu envie de réaménager leur maison ou de faire des aménagements dans leur jardin, nous avons eu rapidement la possibilité de travailler et de répondre à leur demande. Comme nous travaillons en extérieur, nous avons pu être à présents à ce moment-là.

Quels sont les secteurs de vos activités qui marchent le mieux ?

Tout ne s'est pas développé de la même façon en effet.

Notre secteur d'activité sur le marché public a beaucoup baissé. Et il est toujours en baisse. En revanche, chez les particuliers, les piscines, l'aménagement, c'est un secteur qui a beaucoup augmenté.

"l’avenir de l’entreprise réside dans l’apprentissage et nous veillons particulièrement à développer les contrats d’alternance pour les plus jeunes" Copier

Aujourd'hui, vous recrutez. Quels types de professionnels recherchez-vous ?

On recherche des postes de terrain, pour réaliser des ouvrages de créations d'espaces verts, des plantations, des dallages ou des travaux d'installation de piscine. Nous avons aussi des postes de gestion et de suivi de chantier.