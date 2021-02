Nouvelle éco : la 15 000e entreprise artisanale de Dordogne à ouvert

Hautefort compte une nouvelle fleuriste. La semaine dernière, Anne-Laure Lafue, a ouvert sa boutique "À Fleur d'o". Il s'agit de la 15 000e entreprise artisanale de Dordogne.

Anne-Laure Lafue a eu une première vie avant de se lancer. Elle était auxiliaire de vie. "C'est une reconversion professionnelle, je me suis rendu compte que ce métier n'était pas adapté pour moi. J'ai fait quelques stages chez des fleuristes et ça m'a plu. Je me suis donc lancé dans un CAP" explique la jeune femme.

"Si on ne se lance pas maintenant, on ne se lancera jamais"

Malgré le contexte sanitaire, elle a pu poursuivre sa formation jusqu'au bout et entreprendre les démarches pour ouvrir sa boutique. "Ça a été un peu long et compliqué mais on y est arrivé. Avec le coronavirus, on ne peut pas trop prendre les rendez-vous en présentiel. Beaucoup de choses doivent se faire à distance. C'était parfois un peu long pour caler les rendez-vous. Mais on y est arrivé."

Anne-Laure Lafue, fleuriste à Hautefort Copier

Et Anne-Laure Lafue n'a pas hésité à se lancer malgré la crise qui dure. "Si on ne se lance pas maintenant, on ne se lancera jamais. On ne sait pas combien de temps va durer la crise". Et la jeune fleuriste a déjà des projets pour la suite. "Je vais proposer des ateliers créatifs avec les adultes et les enfants. Mais ça ne sera possible qu'après la Covid-19."