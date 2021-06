"Pour votre santé consommez au moins 5 commerces et restaurants par jour en Gironde !" le slogan de cette nouvelle campagne lancée par la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux pour soutenir les restaurateurs et commerçants

Nouvelle Eco : la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux soutient les commerçants

"Pour votre santé consommez au moins 5 commerces et restaurants par jour en Gironde !" c'est le nom de cette nouvelle campagne lancée par la CCI, la chambre de commerce et de l'industrie de Bordeaux. L'objectif est de soutenir les commerçants et les restaurateurs en difficultés depuis la crise du coronavirus.

Le magasin "le Dressing de Cécile B" fait partie des commerces concernés par cette campagne. La gérante, Cécile Brouzes espère que cette mise en lumière de son établissement aura des effets positifs. Depuis le début de la crise et l’enchaînement des trois confinements, l'économie de son commerce a été fortement fragilisée. Elle a confié avoir dû prendre un prêt pour pouvoir assumer les dépenses de son commerce "_car entre le loyer et fournisseurs à payer, les aides de l'Etat ne sont pas toujours suffisan_tes". D'ailleurs, la responsable se retrouve en plus, avec un stock de vêtements sur les bras qu'elle n'arrive pas à écouler.

19 mai : le soulagement

Depuis le mercredi 19 mai, Cécile Brouzes a pu rouvrir son commerce. Sa clientèle habituelle était d'ailleurs au rendez-vous pour l'ouverture. "Le premier jour, c'était assez tranquille, je pense que les gens étaient encore méfiants a l'idée de sortir ou alors ils sont plus allés au restaurant ou dans un bar" a précisé Cécile "mais les jours suivants, j'ai eu du monde. Et 90% de mes clients achètent lorsqu'ils entrent dans ma boutique"

Même si les restrictions sanitaires s'allègent, Cécile espère ne pas devoir être confrontée à un nouveau confinement à la rentrée. "Je reste sur mes gardes" prévient-elle "surtout que même si la crise sanitaire s'améliore, il faudra des années pour rattraper l'argent perdu".