La fermeture des remontées mécaniques a un effet sur les ventes de vélos

L’entreprise savoyarde D.Vélo à Chambéry est en plein développement. L’enseigne va ouvrir quatre nouveaux magasins en Savoie et Haute-Savoie. Son PDG Dominique Favario répond à France Bleu Pays de Savoie.

Les ventes de vélos augmentent. Qu’en est-il aujourd’hui de l'approvisionnement ?

C’est vrai, qu’avec la prise de conscience environnementale, la crise sanitaire et la crainte des transports en commun, il y a un phénomène mondial des ventes d’achats de vélos, neufs ou d’occasion d’ailleurs. Il y a une demande forte sur tous les types de vélos, ce qui génère une difficulté pour les industriels, qui doivent être capables de répondre à cette demande. C’est valable aussi pour les équipementiers, qui parfois ont des délais de livraison supérieurs à un an.

Est-ce que cela veut dire que vous avez peu de stock ?

Nous avons la chance de travailler avec un équipementier français, qui avait anticipé ce phénomène. Nous avons quand même un gros stock.

Donc on n’attend pas un an et demi dans votre enseigne pour acheter un VTT ?

Non, on trouve toujours une solution ! Vous n’aurez peut-être pas exactement la couleur de votre choix, mais vous aurez un vélo.

VTT à la Clusaz (Haute Savoie) © Maxppp - Grégory YETCHMENIZA

Quelles conséquences dans votre organisation ? Est-ce que vous anticipez encore plus les commandes ?

Nous avons toujours beaucoup d’avance pour les commandes, mais maintenant il faut aussi s’ajuster sur la base des demandes complémentaires. On va cette année, dès les mois de février - mars se préoccuper de nos approvisionnements 2022 en surdimensionnant nos prévisions.

Avez-vous déjà du recul par rapport à la fermeture des remontées mécaniques et peut être un report sur le vélo ?

Oui, complètement. Surtout que nous rachetons une société Alpes Aventures, spécialisée dans la location de vélo et l’encadrement de groupe. On ouvre aussi des magasins en stations. Et déjà là, en ce moment, nous avons des demandes de réservation pour les vacances de février. C’est plein. C’est l’effet fermeture des remontées mécaniques. Pendant les vacances de Noël, c’était déjà comme ça. Notre parc de 70 vélos tournait quatre fois par jour !