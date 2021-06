La nouvelle éco : le bowling du Mont Blanc à Sallanche rouvre le 19 juin

Le complexe bowling du Mont Blanc à Sallanches, du laser-game et de l'escape-game a choisi d'attendre encore un peu pour ouvrir, afin de peaufiner les mesures sanitaires. Philipe Muffat, président de la société qui gère la structure.

Quand allez-vous rouvrir votre bowling ?

On va attendre le 19 juin pour ouvrir car le gouvernement nous a communiqué tardivement quelles étaient les obligations concernant nos établissements. Donc, on a dû commander un certain nombre de produits qu'on n'avait pas. Par ailleurs, tout le monde a commandé en même temps et les délais de livraison étaient longs. Cela nous permet aussi de mettre en place des règles strictes indispensable pour le bien-être et la sérénité des clients.

Quelles sont ces mesures que vous mettez en place ?

Il faut savoir que le bowling ouvrira avec une jauge de 50%. Toutes les pistes de bowling seront nettoyées après chaque groupe de joueurs. Les boules seront nettoyées, les chaussures sont nettoyées avec des désinfectants spécifiques au niveau du laser game. Les pistolets sont aussi nettoyés après chaque joueur. En revanche, l'escape game n'ouvrira pas parce qu'on n'est pas capable d'assurer le nettoyage adéquat.

C'est une organisation incroyable à mettre en place...

C'est une organisation lourde qui coûte très cher et pour fonctionner à mi régime, donc économiquement, ce n'est pas très rentable. Mais notre priorité c’est de revoir nos clients. Il faut préciser aussi que nos collaborateurs, nos salariés sont inquiets par rapport à leur situation. Aujourd’hui, si on n'assure pas à nos collaborateurs un revenu plus conséquent que le chômage partiel, on risque de les perdre.

Le nouveau décor du laser-game © Radio France - Philippe Muffat

Quel est votre état d’esprit pour cette reprise ?

On est très enthousiaste parce qu'on a fait beaucoup d'investissements. Je ne vous cache pas qu'on aurait fait moins d'investissements si on pensait que ça allait durer aussi longtemps cette fermeture et ce confinement. Mais on a complètement redécoré le laser game. On a vraiment hâte de voir la réaction des clients. On a vraiment envie de voir comment les clients vont réagir à ce nouveau décor. Et puis, on prévoit encore d'autres changements. On espère qu'on surprendra positivement les gens qui sont restés enfermés pendant longtemps et on espère qu'ils ont envie de sortir