La nouvelle éco : le concept des résidences séniors, la société toulousaine « Sénioriales » fête ses 20 ans

Fondé par les frères Ramos, deux promoteurs toulousains qui lancent en 2001 le concept de la résidence senior, la société Sénioriales rachetée en 2007 par le groupe Pierre & Vacances Center Parcs compte aujourd’hui 102 résidences livrées ou en cours de commercialisation à travers la France. Elle accueille plus de 7 000 résidents et affiche un chiffre d’affaires 2019/2020 de 65,3 M€ . Après deux années au ralenti à cause de la crise du Covid, la société toulousaine prévoit un chiffre d’affaire de 87 millions d’€ cette année. Senioriales emploie 269 collaborateurs et veut se développer à l'international, avec déjà des projets d'implantation en Italie du nord.

L’investissement locatif dans l’habitat des seniors a le vent en poupe. Depuis la crise sanitaire du Covid qui a impacté l’immobilier de tourisme et le logement étudiant, de nombreux investisseurs se reportent sur l’habitat senior.

Benjamin Misery , le PDG de "Sénioriales" répond à nos questions

Depuis dix ans, le vieillissement de la population française s'accélère, plus d'un habitant sur quatre aura 65 ans ou plus en 2040. Qu'est-ce que vous leur proposer à ces retraités ?

Depuis vingt ans, aux Sénioriales , nous proposons un habitat adapté aux personnes seniors qui souhaitent à la fois vivre en collectivité, mais aussi dans des logements et dans une résidence adaptée à l'évolution de l'autonomie.

Vos résidences ne sont pas médicalisées. Pourquoi des retraités viennent s'y installer? Qu'est-ce qu'ils recherchent ?

Ils recherchent avant tout de la sécurité, parce que parfois ils peuvent vivre dans des zones qui sont isolées. Ils peuvent vivre loin des services, des services médicaux, et tout simplement aussi pour se rassurer eux-mêmes. Parce que souvent, ils sont seuls. Cela rejoint leur deuxième objectif qui est de se recréer du lien social. C'est pour ça qu’aujourd’hui, on accueille plus de 75 % de personnes seules dans nos résidences.

Vous êtes chez vous. Chaque résident est dans son logement. Il peut ouvrir à travers le visiophone à n'importe quelle personne. Mais il a aussi accès à un programme d'animations et d'activités 7 jours sur 7. On s'oblige quotidiennement à organiser deux animations, dont la moitié sont gratuites, et également d'avoir accès à une offre de services à la carte que nous développons en collaboration avec les commerçants et les associations qui sont dans le quartier où l’on se rencontre.

Benjamin Misery - PDG de "Sénioriales" Copier

La résidence senior, c’est un peu l'intermédiaire entre le maintien à domicile et la maison de retraite ?

Nous considérons que c'est du maintien à domicile qui est adapté à l'évolution de l'autonomie. Vous savez, entre 60 et 85 ans, il n'y a pas d'âge où vous commencez à avoir des problèmes d’autonomie, ils peuvent survenir à n'importe quel moment. On peut avoir un besoin à un moment de sa vie, tout en se sentant toujours chez soi, d’avoir un logement qui soit peut être plus petit. Donc, nous proposons très majoritairement des deux pièces comme les seniors le souhaite et le demande, mais aussi avoir accès directement à des services, à des activités, des animations qui permettent aux gens de ne plus se sentir seuls.

Les personnes âgées louent un appartement chez vous ?

Les seniors louent des appartements au sein de nos résidences, en long séjour. La durée moyenne de location est de cinq ans.

Quand on veut investir dans l'immobilier, le logement senior, c’est un bon plan ?

C'est sécurisant dans le sens où la croissance démographique démontre que le besoin est présent. Nous avons plus de 20 000 nouveaux seniors qui nous contactent chaque année pour se renseigner sur d'autres types de solutions d'habitat. D'autre part, pour un investisseur, c'est une clientèle qui est sécurisante. Les seniors sont réputés pour être attachés à payer scrupuleusement leur loyer, et ils ne dégradent pas les logements. Pendant la crise, cela a démontré que dans l'univers des résidences gérées, étudiantes, touristiques et seniors, nous avons pu maintenir l'ensemble de nos activités, ce qui nous a permis de continuer à assurer le paiement de nos loyers à nos investisseur