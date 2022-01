Nouvelle éco : la friperie le Hangar change de nom pour "Seconde Vie" et mise sur l'insertion professionnelle

L'enseigne le Hangar, qui possède plusieurs friperies dans l'Hérault et le Gard, a changé de nom, à l'automne 2021. Elle s'appelle désormais "Seconde vie", référence au fait qu'elle vend des vêtements de seconde main, mais référence, aussi, à la nouvelle mission qu'elle mène : l'insertion professionnelle.

Virginie Pina est la responsable de la boutique de Juvignac. Elle suit une femme, âgée de 35 ans, d'origine marocaine, qui est en insertion professionnelle dans le magasin depuis six mois. Elle est ravie.

Comment ça se passe avec cette première personne que vous accompagnez et quel est son parcours?

C'est une personne qui est titulaire d'un bac littéraire et qui souhaiterait créer sa propre marque et créer sa propre entreprise. En l'espace de quelques mois, elle a fait des pas de géant!

C'est-à-dire des pas de géant?

Et bien notamment par rapport à sa remise à niveau en français, puisque c'était sa priorité : elle ne parlait pas très bien le français. Et puis aussi parce qu'elle a développé des talents de future manageuse.

Comment l'aidez-vous pour la langue française?

Ce ne sont pas des interros surprises mais, de temps en temps, je lui donne des conseils, des petites ficelles en grammaire et en conjugaison. La langue française est assez difficile, en terme de vocabulaire et d'orthographe. Ne serait-ce que "la laine" et "le lin" : comment on l'écrit? Puis je n'hésite pas à la reprendre quand elle fait des fautes.

Le contact avec les clients joue aussi. Avec les personnes qui demandent conseil, qui cherchent une taille précise ou une couleur... C'est vrai qu'au départ, ce n'était pas évident, mais comme je l'accompagne et que maintenant, elle est plus qu'autonome, elle arrive à se débrouiller sans moi.

Et vous, ce nouveau rôle qui va au-delà de celui d'une responsable de magasin, comment le vivez-vous?

Disons qu'on ne m'a pas forcément laissé le choix. Mais le fait de voir que ça se passe très bien avec cette personne, ça reste très motivant. Et c'est, pour nous, la plus belle réussite. Elle est déjà professionnelle.