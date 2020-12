Nouvelle Eco : Lokalité, un projet d'épicerie itinérante dans l'ouest de la Chaente-Maritime

L'épicerie itinérante desservira 35 communes autour de Surgères, Saint Jean d'Angély et Matha à condition de réussir sa collecte participative

C'est un projet qui a le goût d'autrefois : les commerces ambulants sillonnaient les zones rurales dans les années soixante et desservaient les villages sans magasin alimentaire. Ils ont tous disparu avec la création des super et des hyper marchés. Mais en Charente-Maritime, un projet pourrait renaître : Cédric Fuster, un ancien cadre commercial installé depuis 7 ans au Thou près d'Aigrefeuille a lancé une collecte participative pour boucler le financement de Lokalité, une épicerie itinérante.

Le projet est né de la crise Covid. Cédric Fuster avait pensé créer une épicerie sur les marchés, l'année dernière, mais le confinement lui a donné des idées : "voir aujourd'hui la manière dont évolue le Monde m'a donné envie de revenir vers les gens, d'être solidaire, de ne pas laisser sur le bord de la route les petits villages isolés". Cet ancien cadre commercial qui vient d'avoir 50 ans, prévoit de faire 5 tournées avec son camion épicerie ambulante. Il traversera 35 communes autour de Matha, Surgères et Saint Jean d'Angély et proposera des produits frais, locaux et 500 articles d'épicerie traditionnelle.

Mais en cette période de crise, les banques ont besoin d'être convaincues que le projet de Cédric peut plaire. La collecte participative qu'il a lancé fait partie du plan de financement. S'il ne la réussissait pas, le projet serait remis en cause. La collecte s'achève vendredi.