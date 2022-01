Nouvelle Eco : photographe spécialisée grossesse et nouveau-nés en Haute-Vienne, son activité s'envole

La nouvelle éco s'intéresse au travail d'une photographe spécialisée dans les photos de grossesse et de nouveau-nés. Claire Nicolaizeau a créé Eclaire Photographie, à Bonnac la Côte, il y a 4 ans et son activité s'envole vraiment depuis le confinement.

C'est ce qu'on appelle une reconversion réussie ! Après 12 ans passés à l'hôpital comme aide-soignante, Claire Nicolaizeau a décidé de changer de métier. Passionnée depuis toujours par la photo, c'est la naissance de son fils et la perte de son père qui l'ont décidée : "Ça a été vraiment une révélation, de créer des souvenirs, de figer le temps, de garder ces moments inoubliables. Ça a vraiment été le déclencheur pour moi, pour me lancer dans mon entreprise."

Après deux années de formation et plusieurs diplômes, Claire Nicolaizeau se lance et créé il y a quatre ans, son studio de photos artistiques. Des femmes enceintes, des bébés, parfois âgés de quelques jours, se succèdent chez elle, à Bonnac-la-Côte.

Les mamans n'ont pas bien vécu ce confinement

Mais, elle a vu son activité s'intensifier depuis deux ans, et le confinement : "Je pense que les mamans n'ont pas bien vécu ce confinement, d'être isolées, d'accoucher seule, de ne pas voir la famille. Et je pense que de créer ces souvenirs, de créer ces moments à elles, a été révélateur en tous les cas pour mon entreprise. Moi, je vois vraiment depuis deux ans le changement radical. Les mamans osent poser, osent venir faire des photos et pour leurs bébés, elles n'hésitent pas à faire de la route pour venir faire des photos inoubliables pour leurs tout petits."

Depuis deux ans aussi, la photographe constate que sa clientèle s'est élargie : "J'ai de plus en plus de clients qui viennent de Corrèze, Charente, la Dordogne aussi, qui font presque une heure de route, voire un peu plus. Donc, je trouve ça fabuleux d'avoir ce retour de clients, et que le bouche à oreille fonctionne aussi loin."

Aujourd'hui, Claire Nicolaizeau a pour projet "de continuer à se former encore et encore. Des formations à l'étranger et en France. Mais j'aimerais aussi beaucoup avoir mon propre studio. Même si les mamans adorent le côté à la maison... J'ai de plus en plus de robes, d'accessoires, donc il faut de la place. Donc j'aimerais beaucoup, dans les prochains mois, avoir mon propre studio."