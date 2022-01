Nouvelle Eco : Un couple va fonder un refuge pour les nouveaux animaux de compagnie à Evron en Mayenne

L'association Linné fondée à Evron en Mayenne par un couple fraichement installé dans le département se donne pour but de protéger les animaux et de s'occuper des NAC, les nouveaux animaux de compagnie, abandonnés.

Une association pour prendre en charge les NAC, nouveaux animaux de compagnie, abandonnés. Voilà l'objectif de Linné, l'association crée à Evron par un jeune couple fraichement installé en Mayenne. Diane Boyer est la fondatrice et coprésidente de l'association avec son fiancer Victor Ronsin, ils ont 25 ans et veulent mettre en place un refuge spécialement dédié aux reptiles, tortues et autres oiseaux exotiques.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Le but, c'est de fonctionner un petit peu comme une SPA. On accueille en fait les animaux abandonnés, saisis ou dont les propriétaires décèdent, par exemple, et on les repropose à l'adoption", explique Diane Boyer au micro de France Bleu Mayenne. "Nous préparons du coup un projet de refuge, qui lui serait plutôt pour la faune sauvage", ajoute-t-elle.

"Le but, c'est de leur trouver une nouvelle famille qui, elle, pourra prendre soin d'eux pour leur accorder du temps. Il s'agit d'oiseaux exotiques, des reptiles, même si c'est un peu plus rare, et également des petits mammifères de type cochon d'Inde lapins, furets des choses comme ça, par exemple", raconte Diane Boyer.

Une association pour venir en complément de la SPA selon elle. "Ils les prennent en charge, mais ils n'ont pas du tout le matériel nécessaire ou les connaissances. On s'est dit que ça manquait, donc on s'est lancé", selon elle.

La mauvaise connaissance des NAC, source des abandons

Les NAC sont très à la mode selon elle. "Le problème, c'est que les gens les connaissent assez mal généralement. Les chiens et les chats accompagnent l'humain depuis des millénaires. Donc, on a quand même une bonne idée de ce dont a besoin un chien ou un chat. Quand il s'agit d'un cochon d'Inde ou d'un lapin, les gens se disent il vit dans sa cage et c'est sa vie. En fait, pas du tout. Si il passe sa vie en cage. Il sera malheureux. Il développera probablement des maladies ou des troubles du comportement donc les besoins sont quand même peu connus et je pense que c'est aussi ce qui mène aux abandons", juge Diane Boyer.

L'association fait aussi appel à la générosité des Mayennais pour apporter de l'aide ou du matériel. "Tout ce qui va être matériel pour animaux, éventuellement cages, gamelles, nourriture, médicaments, tout ça nous est bien sûr utile, mais aussi des choses auxquelles on pense moins, par exemple des serviettes, des couvertures, du matériel d'entretien, des choses comme ça. Et puis, évidemment, les dons financiers qui nous aident à payer les frais vétérinaires qui représentent quand même la plus grosse dépense pour une association animale", conclut-elle.

Vous pouvez joindre l'association sur son site internet ou sur leur adresse mail association-linne@laposte.net et leur téléphone 06.03.92.39.06