Nouvelle Eco : un magazine de proximité créé par quatre copains à Mayenne

En juillet 2020, quatre amis ont eu envie de mettre en valeur les commerçants, les artisans et tous ceux qui vivent dans la ville de Mayenne. Ils ont crée l'association les Petits Potins et ont décidé de lancer un magazine. Le premier numéro est sorti le 13 décembre et il a été tiré à 9 mille exemplaires. "On ne parle pas des produits vendus dans les boutiques. On raconte des anecdotes, on évoque la personnalité de ces commerçants ou artisans, on parle de ce qu'ils aiment à Mayenne" explique Amandine Urbain présidente de l'association et graphiste de profession.

Une journée de distribution avec des volontaires

Le premier numéro est sorti dans un format carré, petit ; il se distribue facilement dans les boites aux lettres et aussi chez les commerçants. Pour la distribution, là aussi la proximité a joué "On a lancé un appel aux bénévoles sur les réseaux sociaux et cela a bien marché. On s'est retrouvé un dimanche, on était une soixantaine toute la journée pour distribuer, on a eu des gens de tous les horizons qui venaient de Mayenne et des alentours. C'était une super journée" raconte Amandine Urbain.

Un magazine qui n'est pas commercial

Le magazine est gratuit et il n'y a pas de publicité car "notre objectif c'est de mettre en avant des personnes qui n'ont justement pas les moyens de faire de la communication. Il n'y a pas de démarche de pub. Les personnes sont interrogées à titre gratuit" explique Amandine Urbain qui ajoute "On a des subventions pour imprimer et c'est le seul coût qu'on a sur cette publication". Le prochain journal sortira en juillet 2021.Pour suivre "Les Petits Potins", vous pouvez aller sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook : @lespetitspotins.mayenne