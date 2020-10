Nouvelle éco : une bande de copains reprend l'ancien PMU d'Ambrières-les-Vallées

Six mois après la fermeture du PMU de la ville, le bar "Le Populaire" s'installe à Ambrières-les-Vallées. L'équipe de cinq amis à l'origine du projet souhaite attirer les amateurs de courses hippiques et créer un lieu de rencontre pour les Amboriverains.

Arnaud Robinet et Olivier Renazé ont mûri le projet pendant plusieurs années.

Un nouveau bar a ouvert ses portes à Ambrières-les-Vallées, une commune située au nord de Mayenne. "Le Populaire" s'est installé dans les locaux de l'ancien PMU.

Les cinq amis à l'origine du projet ont retapé le bâtiment pour créer un lieu de rencontre pour les Amboriverains.

Renouer avec la clientèle de l'ancien PMU

L'établissement est divisé en trois salles. Celle du fond n'existait pas auparavant. Les membres fondateurs du "Populaire" ont acheté le bâtiment adjacent pour créer un lieu de 45 m² dédié aux amateurs de courses hippiques. Baignés d'une lumière verte, couleur du PMU, un écran géant et des banquettes accueillent les turfistes.

"Depuis la fermeture de l'ancien bar, on essayait de trouver une autre petite sortie le dimanche matin, mais bon...", élude Fernand, en souriant. Devant lui, les jockeys filent dans la télévision XXL. "C'était nécessaire qu'un PMU rouvre, considère le sexagénaire originaire de Oisseau, un village voisin. C'est important car, au-delà de permettre aux joueurs de parier, c'est un lieu de rencontre et un nouveau commerce. C'est primordial pour une ville de 3.000 habitants."

Attablé avec sa fille et ses deux petits-enfants, Daniel étudie avec attention les coureurs du jour. "J'avais pris l'habitude d'aller dans les PMU aux alentours, à Mayenne ou à Lassay-les-Châteaux par exemple, mais c'est quand même plus pratique de rester sur Ambrières", avoue le turfiste, amboriverain depuis une trentaine d'années.

Guitare et jeux de société

Dans la pièce voisine, l'ambiance est bien différente. Une guitare classique s'accroche avec fierté sur le mur. Face à elle, des dessins inspirés du pop art et des jeux colorés peints sur les cloisons. Le lieu vise à accueillir des soirées plus animées, par exemple autour d'un concert improvisé.

"À première vue, c'est vrai que ça semble plus jeune qu'avant", note Ludovic, assis sur un fût de bière transformé en tabouret. On sait que le bar va fermer plus tard, ça laisse l'opportunité de passer des soirées avec des amis", espère le trentenaire.

La dernière salle est plus calme. Elle est adjacente au bar, au coin presse et à des étagères proposant des jeux de société, en libre-service ou à vendre.

C'est aux Amboriverains de nous dire ce dont ils ont envie. Ils proposent, et nous, on dispose - Arnaud Robinet, l'un des membres fondateurs du Populaire.

Le "Populaire" aspire à cibler tous les Amboriverains. "L'établissement de nos prédécesseurs était axé sur le côté PMU, explique Arnaud Robinet, l'un des membres fondateurs du nouveau bar. L'idée, c'est de pouvoir les accueillir dans un lieu de qualité mais aussi de s'adresser aux jeunes et aux seniors."

Enseignant en commerce dans un lycée agricole sur Mayenne, le quadragénaire regorge d'idées. "On pourrait aussi adapter la salle des turfistes, vide quand les courses sont finies, à un atelier yoga ou tricot. Ça dépend de ce que veulent les Amboriverains."

Le coronavirus, un élément "déclencheur"

L'idée mûrit depuis quelques années mais le contexte sanitaire a accéléré les démarches.

"Je ne vais pas dire que le coronavirus est une bonne chose mais ça a été l'élément déclencheur", sourit Olivier Renazé, gérant du Populaire. "Au début du confinement, je suis passé en chômage partiel, comme tout le monde. J'étais magasinier dans une entreprise de peinture. Quand on a fini les travaux, j'ai démissionné pour me consacrer entièrement au bar."