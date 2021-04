La nouvelle éco : sur Yoopies, les demandes de baby-sitter explosent après l'annonce de fermeture des écoles

C'est un signe du casse-tête qui s'annonce pour les parents dès la semaine prochaine : le site internet Yoopies, qui met en lien des professionnels de la garde d'enfants avec les parents, a été massivement consulté ce mercredi soir, suite aux annonces d'Emmanuel Macron sur la fermeture des établissements scolaires. Alors que Matignon doit décider ce vendredi si les assistantes maternelles pourront toujours accueillir des enfants, les demandes de baby-sitter se multiplient.

_"_Entre 20 heures et minuit mercredi, on a eu un pic de 120% de trafic en plus sur le site internet, explique Véra Dimitrova, responsable presse du groupe Worklife, qui gère la plateforme. Sur environ 850.000 profils de garde, on a 100.000 assistantes maternelles et les autres sont des baby-sitter, donc il y a des solutions, on a assez d'offres pour répondre à la demande." La plateforme compte également quelques professeurs qui proposent des cours de soutien scolaire en ligne.

Certains n'ont pas traîné pour s'organiser : "dès mercredi soir et jeudi matin, on a eu _des familles qui ont posté des annonces pour dire qu'elles cherchaient en urgence quelqu'un pour garder les enfants dès la semaine prochaine_, suites aux annonces, et qui ont trouvé une baby-sitter", précise la responsable presse de Worklife.

Les entreprises s'adaptent

Si les crèches d'entreprise doivent aussi fermer pour les trois prochaines semaines, certaines entreprises tentent quand même de s'organiser pour faciliter la vie de leurs salariés. Le groupe Worklife, propose ainsi un service pour les entreprises, permettant via une carte de paiement de financer différents services pour chaque salarié, comme le recrutement d'une nounou.

"Les entreprises se rendent compte que financer de la garde d'enfants pour leurs collaborateurs participe à la performance, indique Véra Dimitrova. _Les demandes ont été multipliées par trois depuis le début de la semaine_, avec énormément de demandes depuis mercredi soir."