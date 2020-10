Nouvelle école de Thierry Marx dans le Lot : "une vraie fierté" pour les élus locaux

Un an et demi après avoir ouvert une école au MIN, le marché d'intérêt national de Toulouse, Thierry Marx a décidé d'ouvrir une nouvelle formation en milieu rural cette fois, à Souillac, dans le nord du Lot. Il est en visite dans la commune ce mercredi 21 octobre pour lancer ce "Bachelor", ouvert à de jeunes cuisiniers tentés par la professionnalisation autour des concepts de zéro déchet et de circuits courts.

L'implantation à Souillac de cette nouvelle école est une grande fierté pour les élus locaux. Thierry Daubet, président de la communauté de communes de Cauvaldor, maire de Martel et conseiller régional sur le lancement de cette formation professionnelle lancée par Thierry Marx, était l'invité de France Bleu Occitanie dans la matinale de ce mercredi 21 août.

Selon l'élu, "c'est inédit, parce que c'est la première fois qu'une telle formation s'installe dans le monde rural, dans une ville de 3 000 habitants comme Souillac. Et c'est une fierté parce que cette formation va permettre de bénéficier de la notoriété de Thierry Marx ainsi que de ses savoirs-faires".

Une formation pour faire de jeunes cuisiniers des chefs d'entreprise

Le "Bachelor" est ouvert à de jeunes cuisiniers, déjà formés en cuisine mais qui cherchent à devenir des chefs d'entreprises et qui ont besoin de s'ouvrir au management, à l'innovation numérique, mais aussi être sensibilisés aux produits locaux et aux circuits courts.

Thierry Marx aime le Lot. Il y est passé quand il était jeune, et il est reconnaissant de ce qu'il y a trouvé - Thierry Daubet.

"Ici nous avons un territoire dynamique" explique Thierry Daubet. "C'est un endroit où il y a de l'agriculture de qualité, avec beaucoup de produits labellisés comme la truffe, la noix, le canard... Et c'est un territoire à la croisée des régions, très ouvert vers l'extérieur, ouvert aux start-ups aussi. Thierry Marx a perçu que ce territoire avait un véritable avenir. Et puis il aime le Lot, il y est passé quand il était jeune, et il est reconnaissant de ce qu'il y a trouvé".

L'école, qui dispense une formation de niveau Bac +3 en alternance après le BTS, accueille une vingtaine de jeunes cuisiniers, venus d'un peu partout en France, qui viennent donc d'entamer leur première année.