Nouvelle église à Borderouge, une première depuis longtemps pour le diocèse de Toulouse

Une nouvelle église à Toulouse ! Monseigneur Guy de Kerimel, Archevêque de Toulouse a posé ce vendredi 16 juin, la première pierre de la future église Saint-Sauveur . Cet événement marque le début des travaux de construction de l’église de Borderouge dont la livraison est prévue en décembre 2024. Une première messe devrait y être célébrée à Noël.

15.000 habitants en plus en 15 ans

La pose de cette première pierre permet à la paroisse de concrétiser un projet imaginé depuis 8 ans. Cela représente aussi un évènement pour le diocèse qui n’a pas construit de nouvelle église paroissiale depuis des décennies. Cette construction est également la preuve du dynamisme démographique de Toulouse et du nouveau quartier de Borderouge. Pour Monseigneur Guy de Kerimel, Archevêque de Toulouse, il fallait que la communauté chrétienne vivant de ce quartier nouveau ait ce nouveau lieu.

Les paroissiens, venant des cinq continents, se réunissaient jusqu’ici dans une salle polyvalente de l’école Sainte-Germaine qui s’est rapidement avérée trop exiguë.

2,8 millions

L’église, outre son espace liturgique largement ouvert et baigné de lumière, comprendra un hall d’entrée accueillant, une chapelle mariale, un espace réservé aux enfants visible de tous et une salle de réunion pouvant accueillir jusqu’à 50 personnes. A l’extérieur, l’ensemble a été complété par un grand parvis, un jardin et un logement pouvant accueillir une famille ou un prêtre.

Le chantier représente un coût total de 2,8 millions d’euros. Le diocèse a investi 900.000 euros pour le projet. La paroisse a réuni 400.000 euros. Un legs a aussi permis au projet d’aboutir mais actuellement environ 25% de ce budget reste encore à trouver via des dons des paroisses et des catholiques.