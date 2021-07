Nouvelle entrée dans La Rochelle par les Cottes-Mailles : la sortie de la RN137 fermée pendant trois mois

La création de l’avenue Simone-Veil, nouvelle entrée dans La Rochelle via Aytré, nécessite la construction d'un giratoire pour la raccorder à la nationale 137. Cette dernière phase de travaux entraîne des perturbations dans la circulation jusqu'en novembre.

© SCE – Ateliers UP+

Vue de la nouvelle avenue Simone-Veil et de ses différentes voies de circulation, nouvelle entrée dans La Rochelle via Aytré

C'est la dernière phase des travaux de la future entrée de ville, la nouvelle avenue Simone-Veil à Aytré : à partir de ce lundi 26 juillet, les travaux de création et de raccordement d’un nouveau carrefour giratoire commencent au niveau de l'échangeur des Cottes-Mailles de la route nationale 137. Ce qui oblige à fermer une partie de l'échangeur pendant plus de trois mois, un endroit emprunté par environ 5.000 véhicules chaque jour.

Un mal pour un bien : la nouvelle entrée de ville permettra ensuite, d’ici la fin de l’année, un accès plus direct vers Aytré et vers le sud de la ville de La Rochelle depuis la route nationale 137, tout en soulageant la circulation sur le boulevard Sautel (l'entrée dans La Rochelle depuis Niort) et l'avenue Jean-Paul Sartre (côté Villeneuve-les-Salines).

Fermeture de la bretelle des Cottes-Mailles dans le sens Rochefort-Ile de Ré

A partir du lundi 26 juillet, les travaux entraînent la fermeture de la bretelle est. Cela bloque donc la sortie Cottes-Mailles de la nationale 137 pour les automobilistes venant de Rochefort ; ils devront suivre la déviation mise en place vers Périgny. L’accès à la nationale 137 est aussi impossible pour ceux qui veulent prendre la direction de l’île de Ré ; là les usagers devront emprunter une déviation via la sortie Z.I. Belle Aire.

En résumé, de juillet à novembre, à hauteur de l'échangeur des Cottes-Mailles sur la nationale 137 et de la rue d’Anville :

Impossible d'entrer ou de sortir de la nationale 137 dans le sens Rochefort-Ile de Ré - CDA La Rochelle

Création d’un giratoire pour la jonction entre la nationale 137 et la nouvelle avenue Simone-Veil ;

Fermeture de la sortie "Zone des Cottes Mailles" dans le sens Rochefort - île de Ré ; suivre la déviation par la sortie "Périgny" ;

par la sortie "Périgny" ; Fermeture de l’accès à la nationale 137 en direction de l'île de Ré aux Cottes-Mailles ; suivre la déviation par la sortie "Z.I. de Belle Aire".

De l'autre côté : la jonction avec Jean-Moulin est prête

Après deux ans de travaux, à l'autre extrémité de la nouvelle avenue Simone-Veil, le giratoire qui permettra la jonction avec l'avenue Jean-Moulin est maintenant terminé. La piste partagée entre piétons et vélos entre le Parking-Relais Jean-Moulin et le marais de Tasdon est prête à accueillir cyclistes et promeneurs.

La zone de la nouvelle avenue Simone-Veil, nouvelle entrée dans La Rochelle via Aytré - CDA La Rochelle - IGN