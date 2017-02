Cyclisme féminin : nouvelle équipe et nouvelle saison pour la FDJ-Nouvelle-Aquitaine-Futuroscope

Fini l'ancien maillot Poitou-Charentes-Futuroscope86, les cyclistes femmes entrent dans une nouvelle ère. Avec l'arrivée d'un nouveau sponsor, la FDJ, et trois nouvelles recrues étrangères, l'équipe vise le top 10 mondial.

Elles sont douze jeunes femmes talentueuses qui évoluent dans un milieu encore très masculin : le vélo. Parmi elles, la leader Roxane Fournier, 25 ans qui a déjà fait ses preuves l'an passé. Elle a terminé en octobre dernier, 6ème aux mondiaux de cyclisme féminins à Doha. "Je suis fière car aujourd'hui je peux vivre de mon métier et c'est assez rare pour une femme", sourit la championne.

300 000 euros de budget supplémentaire

Pour aller encore plus loin, l'équipe renommée FDJ-Nouvelle-Aquitaine-Futuroscope, peut compter sur l'arrivée d'un nouveau sponsor : la FDJ. "L'équipe masculine est déjà très connue, alors ça peut nous permettre de nous faire connaître", espère la coureuse. C'est aussi un apport financier non négligeable. Le budget du club est ainsi passé de 500 000 euros l'année dernière à 800 000 euros pour cette année 2017.

"Un recrutement de grande qualité" - Nicolas Marche, directeur sportif

Le directeur sportif, Nicolas Marche, reconnaît que cela a permis "un recrutement de grande qualité". Trois cyclistes internationales ont été recrutées. La japonaise Eri Yonamine, l'australienne Shara Gillow et la néerlandaise Roxane Knetemann. Une nouvelle formation pour viser le top mondial, alors que l'équipe est déjà la meilleure en France et la seule qui évolue en professionnel. L'année dernière, les filles s'étaient classées 13ème au Women's World Tour, la plus importante compétition de cyclisme féminin.

Le #Futuroscope soutient depuis 10 ans le #cyclisme féminin. Nous souhaitons une excellente 1e saison à la nouvelle équipe @FDJ_NAqui_Fut ! pic.twitter.com/FZPPfYspq2 — Futuroscope (@futuroscope) February 4, 2017

Une nouvelle saison qui est aussi marquée par l'achat d'une caravane. Une petite révolution pour celles que l'on surnomme déjà les "petites soeurs", en référence à l'équipe des hommes de la FDJ. "Elles pourront ainsi se changer en toute intimité, ce qui n'était pas le cas avant." confie Nathalie Lanzi, vice-présidente de Nouvelle-Aquitaine en charge du sport. "La région a versé 120 000 euros pour qu'elles aient tout le confort nécessaire. Les hommes l'avait d'office, pourquoi pas les femmes ?"