Nouvelle fermeture quelques heures des Urgences des Sables-d'Olonne

Même cause, même effet. Comme elle a dû le faire entre ce dimanche midi et ce lundi matin , la direction du CHD de Vendée va de nouveau fermer les urgences de l'hôpital des Sables-d'Olonne, de ce mardi 25 avril, 15h, jusqu'au lendemain, le 26, à 8h30.

"Défection de médecins remplaçants" assure la direction

La raison, c'est le manque de médecins pour faire tourner le service. "Suite à la défection de médecins remplaçants refusant dans l’immédiat le plafond de rémunération de 1.390 euros par 24h, dont l’application stricte démarre lundi 3 avril dans toute la France pour mettre un terme aux excès constatés et rétablir de l’équité dans les équipes, le centre hospitalier des Sables-d’Olonne doit adapter temporairement l’organisation de son service d’urgences", explique dans son communiqué la direction du CHD.

Les patients, qui ont eu l'aval du centre 15 au préalable, seront bien accueillis. La direction précise par ailleurs "qu'un(e) infirmier(ère) et un(e) aide-soignant(e) resteront présent(e)s pour accueillir les patients qui viendraient à se présenter par leurs propres moyens aux urgences et apporter une réponse la plus adaptée en fonction de leur état de santé." Avant de se rendre de soi-même aux urgences, les patients sont invités à composer le 116 117 pour les soins non programmés relevant de médecine générale et le 15 pour les urgences vitales.