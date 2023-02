Nouvelle grève des médecins libéraux : SOS médecins fermé à Cherbourg pour 24 h

Un évènement assez rare : c'est la 3e fois en 30 ans que SOS médecins fermera ses portes ce mardi 14 février à Cherbourg. La dernière fois c'était il y a 2 ans pour demander la revalorisation de la consultation à domicile. Ils n'ont toujours rien obtenu

ⓘ Publicité

Ce mardi ils se joignent donc au mouvement de grève, à l'appel d'une intersyndicale ( MG France, CSMF ) qui rejoignent le collectif "médecins pour demain". Tous demandent une hausse de la consultation : à 30 euros pour les premiers, 50 euros pour les autres

Alors la proposition d'une hausse d'à peine 1,50 euro de la consultation de base, de 25 à 26,50 euros, a été vécue comme «une provocation».

C'est un ras le bol général qui fait qu'aujourd'hui SOS médecins se joint au mouvement Christophe Marchenay, le président cherbourgeois de la structure. "Quand on ferme, c'est qu'il n'y a vraiment plus d'autres solutions. " assure t'il ajoutant " on se moque vraiment des médecins"

Cabinets fermés et manifestation à Paris

Pour les patients ce mardi, il faudra donc sans doute se tourner vers les urgences poru trouver un médecin

Les médecins protestent aussi contre une proposition discutée au Sénat cet après-midi qui ouvrirait «l'accès direct», sans prescription médicale, à certains paramédicaux : kinés, orthophonistes et IPA, infirmières de pratique avancée.

Une manifestation est prévue à Paris.