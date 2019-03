Nouvelle interdiction de manifester à Nice pour l'acte 20 des gilets jaunes dans un périmètre restreint

Nice, France

Pour l'acte 20 des gilets jaunes, il sera interdit de manifester à Nice dans un périmètre moins étendu que la semaine dernière. Alors que les gilets jaunes appellent à deux rassemblements demain dans la capitale azuréenne, le matin sur la place Garibaldi et l'après-midi à la gare Thiers, le préfet interdit toutes manifestations et rassemblements dans le vieux Nice, avenue Jean Médecin, avenue Malausséna et place du Général De Gaulle (place de la Libération) ainsi que sur l'avenue de Verdun. Une décision pour "préserver l'attractivité commerciale et touristique de la ville" en ce 20e samedi de grogne des gilets jaunes.

Les deux appels à manifester ne sont donc pas dans des lieux interdits.