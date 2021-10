Nouvelle interdiction de manifester dans plusieurs secteurs de Nice

La Préfecture des Alpes-Maritimes a pris un nouvel arrêté le vendredi 22 octobre pour interdire les manifestations et les rassemblements dans certains lieux de la Ville de Nice pour ce samedi 23 octobre. L'avenue Jean-Médecin n'est pas concernée

La Préfecture des Alpes-Maritimes a pris un nouvel arrêté ce vendredi 22 octobre pour interdire les manifestations et les rassemblements dans certains lieux de la Ville de Nice, cela concerne la place Garibaldi, la rue Cassini, la place Île de Beauté, le quai Papacino, le quai de la douane, le quai Lunel, le quai Rauba Capeu, le quai des Etats-Unis - promenade des Anglais, l'avenue Max Gallo et le boulevard Jean-Jaurès. L'avenue Jean-Médecin n'est pas concernée. La semaine dernière, l'avenue Jean-Médecin était interdite à la manifestation, et certains participants à la mobilisation contre le pass sanitaire ont été bloqués par les forces de l'ordre.