Nouvelle journée de galère à prévoir ce lundi pour les usagers du bus à Amiens

Si vous prévoyez de prendre le bus pour aller travailler ce lundi 13 février, on vous conseille de partir plus tôt ! Sur les lignes Nemo, il faut compter 20 minutes d'attente entre chaque bus. Et même une demi-heure pour la Lianes. Parce qu'après la vague de froid de la semaine dernière, les bus électriques ne sont toujours pas ressortis du dépôt. Et si toutes les autres lignes du réseau Amétis ne sont pas touchées par cette panne, ça va quand-même embêter de nombreux Amiénois

Les réparations des Nemo durent

Les quatre lignes de bus à haut niveau de service (BHNS) et la Lianes transportent à elles seules plus de 60% des usagers du bus dans la métropole amiénoise. Alors forcément, quand le Nemo fait des siennes, c'est le réseau Amétis tout entier qui tourne au ralenti. Cette fois, les bus électriques ne devraient pas reprendre la route tout de suite. Les équipes du fabricant espagnol Irizar sont toujours en pleines réparations.

Il faut assécher les bonbonnes d'air qui alimentent les systèmes de freins, et qui ont gelé la semaine dernière. Une opération qui prend quatre heures par bouteille. Multiplié par la quarantaine de bus à l'arrêt, cela fait presque une semaine de séchage. "On est pas sortis de l'auberge", nous glisse un représentant Force Ouvrière d'Amétis, un peu désabusé.

Les bus scolaires roulent normalement

Alain Gest, le président d'Amiens Métropole, est furieux. Il a convoqué le directeur général d'Irizar pour mettre les points sur les "i", et il réfléchit à attaquer le fabricant en justice. Le groupe basque ne respecterait pas sa part du contrat. Contrat qui stipulerait qu'au moins 36 bus électriques doivent constamment être fonctionnels sur le réseau Amétis. Selon Alain Gest, ça n'est quasiment jamais arrivé depuis le lancement du BHNS il y a bientôt deux ans. Le président d'Amiens Métropole qui précise que les bus scolaires ne sont pas impactés et roulent normalement.