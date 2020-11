Nouvelle journée de manifestation ce samedi contre la loi "sécurité globale"

Des rassemblements et manifestations sont prévus en France ce samedi contre la loi "sécurité globale". La manifestation à Paris a été autorisée ce vendredi par la justice. La Préfecture de police avait décidé de l'interdire pour éviter la propagation du coronavirus. La préfecture de police avait préconisé un rassemblement plutôt qu'un défilé. Décision suspendue ce vendredi par le tribunal administratif.

Arié Alimi, l'avocat du collectif opposé à cette loi, membre du bureau national de la Ligue des droits de l’homme, a tweeté cette décision de justice et a appelé à une marche à partir de 14h, entre la place de la République et la place de la Bastille. Le collectif regroupe des syndicats de journalistes et des associations de défense des droits de l’homme. Ils réclament le retrait de la proposition de loi des articles 21, 22, et 24. La semaine dernière, des incidents avaient éclaté entre manifestants et forces de l'ordre à la fin du rassemblement parisien, place du Trocadéro.

Outre Paris, d'autres rassemblements sont programmés en France dans plus de 70 villes. Bordeaux, Lyon, Marseille, Grenoble, Strasbourg, Orléans, Clermont-Ferrand, entre autres. Des premiers rassemblements ont déjà eu lieu ce vendredi, notamment 4.000 personnes à Toulouse ou encore à Nantes. Déjà, la semaine dernière, des milliers de personnes avaient défilé en France.