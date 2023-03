Nouvelle journée de tensions et de bousculades entre la mairie de Nice et le cirque Muller-Zavatta

Le cirque Muller-Zavatta avait décidé de ne pas bouger du terrain de Lingostière à Nice et de tenir un spectacle à 16h. La veille (vendredi), la justice avait pourtant ordonné au cirque de partir avant 19 heures. En début d'après-midi, le préfet sur place discute et trouve une médiation.

Oui, mais voilà, c'était sans compter l'arrivée de Christian Estrosi, bien décidé à ne rien céder et surtout à pénétrer sur le terrain public au milieu du chapiteau, des caravanes et des animaux. La médiation tombe à l'eau et le ton monte d'un cran.

S'en suit une bousculade. La mairie dit relever des plaques d'immatriculations pour déposer plainte. Les circassiens veulent faire de même. Le maire repart alors laissant le préfet se débrouiller. La préfecture dit ce samedi soir avoir trouvé un terrain d'entente à défaut d'un terrain d'accueil. Finalement le cirque devrait commencer à démonter son chapiteau dés ce dimanche. Une réunion de concertation pour trouver et avaliser un nouveau terrain est toujours prévue lundi. Enfin la manifestation des circassiens, rejoint par les forains, prévue, elle mardi dans les rues de Nice avec des animaux est pour l'instant toujours maintenue. Quant au spectacle ? Et bien il a eu lieu. Show must go home !