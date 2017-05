Nouvelle journée en mémoire de Marie et Mathias à Metz un an et demi après l'attentat du Bataclan

Se rappeler leur présence sans tristesse: c'est l'objectif de la journée organisée ce dimanche 21 mai à Metz en mémoire de Marie et Mathias autour de leurs passions, notamment la musique, la mode, le BMX. Ce couple de jeunes mosellans est décédé dans l'attentat du Bataclan le 13 novembre 2015.

Ils s'appelaient Marie et Mathias, ils avaient 23 et 22 ans, étaient originaires de la région Metz. Le 13 novembre 2015, le jeune couple a perdu la vie dans l'attentat du Bataclan. Depuis, leurs parents et leurs amis font vivre leur mémoire à travers l'Association Marie et Mathias. Ce dimanche 21 mai, ils organisent pour la 2e fois depuis ces tragiques événements, sur le site de TRCM Blida à Metz, une grande journée festive autour des passions des deux jeunes gens : Un vide dressing parce que Marie aimait la mode, des démonstrations de BMX qu'adorait Mathias, et de la musique qu'ils partageaient ensemble. Rendez-vous de 10h à 18h aux TCRM Blida à Metz.

"Ce sont 567 jours de tristesse mais aussi 567 jours avec cette jeunesse positive qui nous entoure"- le père de Marie

Nicolas Stoll était l'un de leurs amis. Il veut par cette journée promouvoir un message positif autour des valeurs portées par Marie et Mathias: "C'est l'occasion de se rappeler leur présence sans que ce soit triste". Maurice Lausch est le père de Marie. Un an et demi après l'attentat, il tient à rassembler cette jeunesse autour de lui, pour continuer à regarder vers l'avant: "Ce sont 567 jours de tristesse mais aussi 567 jours avec cette jeunesse positive qui nous entoure"