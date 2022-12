Nouvelle livraison pour l'association "Ukraine-Dijon-Besançon", la dernière de 2022

Un semi-remorque embarquant 35 palettes - soit des centaines de cartons - est parti de la Banque alimentaire , à Dijon, mercredi 7 décembre 2022. Au 287e jour de guerre avec la Russie, ce camion a pris la direction de l'Ukraine, pour une nouvelle livraison organisée par l'association Ukraine-Dijon-Besançon. Si, chaque semaine, quelques cartons partent, chargés dans les camions de transporteurs ukrainiens, c'est la première fois depuis début juillet qu'un semi-remorque entier est rempli par les dons. C'est le dixième, au total, depuis le début du conflit, et le dernier avant plusieurs mois.

Vêtements, matériel médical ... mais aussi un groupe électrogène et du chocolat

"Ça continue, il fait froid là-bas, c'est affreux pour l'instant", déplore Tetiana Iablonska, présidente de l'association "Ukraine-Dijon-Besançon". Sur les cartons, le contenu est indiqué au feutre, en français, en anglais et en ukrainien. On trouve beaucoup de vêtements chauds, pour affronter l'hiver, mais pas seulement. "On a de l'alimentation, des produits d'hygiène, des médicaments, des casaques (les chemises chirurgicales), des jouets", détaille-t-elle. "Ukraine-Dijon-Besançon" a également récupéré pour cet envoi des lits médicaux, des tapis de sol et même un groupe électrogène.

Que deviennent les dons des Bourguignons une fois sur place ? Déchargés du semi-remorque, ils seront pris en charge en Ukraine par une association locale. "Elle dispatche tout, partout en Ukraine. Pour les civils, dans les villes les plus touchées, pour les gens qui étaient sous les bombardements", explique Tetiana Iablonska. Ces marchandises arriveront également jusqu'au front, livrées là où il y a des combats. À l'approche de Noël, la cargaison comporte d'ailleurs une surprise : "On a préparé un petit plaisir, quelques cartons avec du chocolat", destinés aux hôpitaux et aux combattants.

Moins de dons à cause d'un conflit qui dure, alors que la France est touchée par l'inflation

Au mois de mai dernier, déjà, l'association alertait sur France Bleu Bourgogne de la difficulté de remplir les camions. "C'est compliqué, soupire la présidente de l'association "Ukraine-Dijon-Besançon". Je comprends bien que les gens s'occupent de leurs propres affaires, et qu'ils ont leurs propres vies, mais ça baisse. Heureusement, on a réussi à récolter quand même".

Tetiana Iablonska voit une différence très nette avec le mois de mars, au début de la guerre. "Les gens étaient très touchés, au début. Maintenant, ce n'est pas comme au début, même si des gens continuent de donner". L'association tient une permanence pour recevoir les dons, chaque mardi, mercredi et jeudi, dans les locaux de la Banque alimentaire de Bourgogne (2 Rue de Skopje, à Dijon).

Le conflit qui dure, mais aussi l'inflation qui s'intensifie en France, n'arrangent rien. "On ne demande pas d'acheter quelque chose, précise Tetiana Iablonska. On appelle les gens à trouver des choses qu'ils n'utilisent pas chez eux. Par exemple, un lit médicalisé, un fauteuil roulant, des béquilles, des pansements, des médicaments. Si, heureusement, ils ne sont plus utilisés, ils peuvent nous les donner".

Prochaine étape : l'envoi d'une ambulance ?

Une cagnotte a également été lancée par l'association. Le but : acheter une ambulance. Début décembre, 7000 euros ont été récoltés. "Ukraine-Dijon-Besançon" compte l'acquérir au mois de janvier, et l'envoyer en Ukraine dans la foulée, début février. Quant au prochain semi-remorque entier, le 11e depuis le début du conflit, Tetiana Iablonska n'a pas encore la réponse. "On va voir. En février ou en mars. De toute façon, même quand la guerre sera terminée, il y aura toujours des besoins, pour reconstruire".

