Nouvelle manifestation à Chambéry : "Je préfère perdre un samedi plutôt que 300 euros sur ma retraite"

Chambéry, France

Même le week-end, les manifestations contre la réforme des retraites continuent en Pays de Savoie. Environ 450 personnes, selon la police, se sont rassemblées devant la préfecture ce samedi matin à Chambéry, avant de manifester dans les rues de la ville.

Le rendez-vous était donné devant la préfecture © Radio France - Luc Chemla

Dans le cortège, tous ont le même souhait : "le retrait de la réforme". C'est le cas de Paulo, en congé de fin de carrière mais il a longtemps été vendeur chez Carrefour à Chambéry. Il l'affirme : "Je préfère perdre un samedi plutôt que 300 euros sur ma retraite. Je pourrais rester chez moi avec ma femme et mon fils mais c'est un combat d'aujourd'hui, pas de demain. J'ai le sentiment que si on laisse tomber, on va prendre une bonne pastille et d'autres projets arriveront ensuite. C'est un devoir d'être là et je n'ai pas envie de perdre mes droits. Que cela soit samedi, dimanche, lundi mardi, c'est la même chose, je dois participer."

Une cinquantaine d'avocats étaient présents © Radio France - Luc Chemla

La manifestation a également été marquée par la présence d'une cinquantaine d'avocats.