Montpellier, France

Des étudiants et doctorants de la faculté de droit et de science politique de Montpellier organisaient ce vendredi une manifestation, au lendemain de la mise en examen de l'ex-doyen Philippe Pétel et du professeur de droit Jean-Luc Coronel de Boissezon, pour "complicité d'intrusion", ainsi que pour "violences en récidive" pour le second.

Ils demandent des sanctions contre toutes les personnes accusées d'avoir participé aux violences survenues à l'université la semaine dernière.

Une marche "pour la justice"

Environ deux cent personnes ont pris part à cette "marche pour la justice, contre les agresseurs et leurs complices", partie de la faculté de droit et de science politique de Montpellier pour faire le tour de la ville.

Les manifestants demandent que les conditions de sécurité soient réunies pour la reprise des cours prévu mardi 3 avril. Ils s'inquiètent de la présence dans les locaux de professeurs et personnels accusés par les étudiants d'avoir participé aux violences la semaine passée, et demandent des mesures conservatoires.

Dans les rangs des étudiants, certains redoutent le retour en cours mardi. Après dix jours de fermeture administrative, l'université doit rouvrir, mais certains ont peur de représailles.

Peur de retourner en cours

"On est là contre les violences, mais on est surtout là parce qu'on n'a pas envie de reprendre les cours dans cette position là" explique Manon, étudiante en deuxième année de science politique à l'université de Montpellier. "Il y a des personnes qui ont été incriminées et qui n'ont pas encore été suspendues par la présidence. On refuse de reprendre dans ces conditions."

Il y a potentiellement encore des bourreaux parmi les enseignants, les chargés de TD, les agents de sécurité

La jeune femme refusera mardi de présenter sa carte d'étudiante aux personnels de sécurité pour entrer dans le bâtiment : "Certains ont participé de manière passive à l’événement. Ça n'assure pas du tout notre sécurité."

"Les personnes suspectes ne doivent pas être sur le site de la fac à la réouverture mardi" abonde Myriam, co-secrétaire générale de la CGT des universités de Montpellier. "_Un premier pas a été fait_, on veut être sûr que ça aille jusqu'au bout."

Un comité d'hygiène, de sécurité et conditions de travail (CHSCT), de l'université de Montpellier aura lieu mardi matin avant la reprise des cours. Si les conditions de reprise ne sont pas réunies, la CGT a déjà annoncé qu'elle s'opposerait à la réouverture.