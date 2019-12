Nouvelle manifestation à Rouen contre la réforme des retraites

Entre 500 et 1800 personnes ont marché contre le projet de loi de la réforme des retraites, samedi 21 décembre, à Rouen. Les manifestants veulent maintenir la pression malgré les vacances de Noël.

Entre 500 et 1800 manifestants ont marché contre la réforme des retraites à Rouen.

Nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites, samedi 21 décembre à Rouen. Entre 500 personnes selon la police et 1800 selon la CGT ont battu le pavé depuis l'Hôtel-de-Ville jusqu'à la rue Jeanne-d'Arc.

Les manifestants veulent maintenir la pression malgré les vacances de Noël. Frédéric 54 ans, éducateur spécialisé, a la tête loin des fêtes de fin d'année : " Il n'y aura pas de Noël cette année, tant pis, on a autre chose à faire. On doit s'occuper du mauvais coup que ce gouvernement nous fait. Ils ont bien calculé leur timing pour que les manifestations et les grèves se passent au moment de Noël, ils veulent retourner l'avis de la population contre les manifestants."

Entre 500 et 1800 personnes ont manifesté contre la réforme des retraites à Rouen, samedi 21 décembre. © Radio France - Mayeule de Charon

Malgré un face à face tendu entre une centaine de manifestants et les forces de l'ordre rue Jeanne-d'Arc, la manifestation s'est terminée dans le calme.