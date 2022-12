Une manifestation anti-bassines devant l'agence de l'eau Loire-Bretagne à Orléans

Devant l'agence de l'eau Loire-Bretagne à Orléans, il a fait froid ce jeudi 15 novembre matin mais pas assez pour décourager quelque 200 manifestants qui sont venus demander une suspension des financements pour les projets de méga-bassines au conseil d'administration de l'agence de l'eau, présidé par la préfète du Loiret Régine Engström.

Parmi-eux, René, venu de Poitiers (Vienne), qui en est à sa sixième manifestation anti-bassines. "C'est une erreur monumentale, dans notre secteur, on a une rivière, la Clouère, qui a beaucoup souffert cet été, il va y avoir trois bassines, c'est une rivière qui n'est pas très grande et elle va mourir." se désole t-il "J'ai une petite fille qui a six ans, j'aimerais lui laisser un peu d'eau." L'agence de l'eau a annoncé 30 nouveaux projets de méga-bassines dans la Vienne.

Certains sont venus avec des banderoles, affichées sur les grilles de l'agence, "Pas un centime de plus pour les méga bassines" est-il possible de lire sur l'une d'elle. Une des principales revendications est la transparence sur le coût de ces projets de bassines. "C'est de l'argent public, moi qui paie beaucoup d'impôts, je vais financer des gros agriculteurs pour des choses qui vont détruire la nature" s'indigne Frédéric.

Une réunion qui a duré plus d'une heure

Pour Julien Le Guet, porte-parole du mouvement Bassines Non Merci, ces projets doivent être suspendus car les séquelles d'un été particulièrement sec se font toujours sentir : "Sur Niort et dans la Vienne on est au bord de la rupture" explique-t-il "Sur Poitiers, il y a une cellule de crise permanente sur l'eau potable. Sur la Vienne il y a une ferme de 2000 hectares qui bénéficie d'un volume d'irrigation d'un million de mètres cube grâce aux bassines, c'est l'eau de 20 000 habitants et c'est puisé par les nappes phréatiques, c'est l'accaparement d'une ressource."

Les banderoles anti-bassines accrochées devant l'agence de l'eau Loire-Bretagne © Radio France - Antoine Vandendrische

Un mois et demi après la manifestation de Sainte-Soline (Deux-Sèvres) qui avait réuni 5 000 manifestants, l'objectif était de discuter avec les autorités. le député européen Benoît Biteau estime que les revendications "ont été entendues, il reste à voir si elles ont bien été écoutées."

Pour Julien Le Guet, cette discussion est une opportunité de sortir du conflit : "Le conflit s'arrête demain si l'agence de l'eau suspend ses financements et qu'elle les reconditionne dans les cadres réglementaires. Notre agence est la seule de France qui n'a pas de conseil scientifique affirme-t-il Sur quels arguments éclairent-ils leurs avis ? Sur du lobbying ? C'est la FNSEA qui fait la pluie et le beau temps de la politique des aides à l'agence de l'eau ?"

Le remplissage de la bassine de Mauzé-sur-le-Mignon a débuté, "et pourtant la rivière est à sec" regrette Julien Le Guet.