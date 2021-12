Nouvelle manifestation anti pass sanitaire en dehors du centre-ville de Pau ce samedi

Quelques centaines d'irréductibles ont une nouvelle fois défilé à Pau contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale des soignants ce samedi 4 décembre. C'est le 23e samedi de mobilisation.

Comme tous les samedis depuis le milieu de l'été, les opposants au pass sanitaire se sont donnés rendez-vous sur la place Verdun à Pau ce samedi 4 décembre vers 10h, pour défiler contre le vaccin anti-covid et contre les obligations et restrictions liées au pass sanitaire. D'après les chiffres de la police, ils étaient environ 550 mobilisés pour ce premier week-end de décembre, à quelques jours sans doute de nouvelles annonces du gouvernement liées à l'épidémie. Selon certains manifestants présents dans le cortège, ils seraient plutôt entre 800 et 1.000 participants.

Les manifestants ont une nouvelle fois scandé le mot "Liberté !" dans le froid et sous la pluie. Ils n'ont pas défilé dans le centre-ville mais ils ont notamment marché le long du boulevard Alsace Lorraine et dans le secteur du cour Lyautey, en direction de l'université. Le 14 novembre, 450 opposants au pass sanitaire défilaient dans les rues.