Nouvelle manifestation contre le racisme et les violences policières à Avignon ce samedi

Dans le cortège on remarquait la présence de drapeaux et banderoles avec essentiellement le mot "Paix " et des slogans clamés comme "État policier, on ne nous enlèvera pas notre liberté ". Les manifestants ont aussi interpellé les passant en leur demandant de les rejoindre dans la manifestation .

Dans toutes les grandes villes de France, des manifestants se sont de nouveau ainsi réunis sur fond de colère chez les forces de l'ordre et à la veille d'une allocution du président Macron.

A Paris il serait question de 15 000 manifestants rassemblés en début d'après-midi sur la place de la République de nouveau à l'appel du comité Adama Traoré, jeune homme noir mort en juillet 2016 après son interpellation par des gendarmes en région parisienne.

Le ministre de l'Intérieur , dans un communiqué vendredi soir, a confirmé la suppression de la technique d'interpellation dite "d'étranglement", qui ne sera plus enseignée.

Évoquant une lettre adressée par le ministre aux forces de l'ordre, Frédéric Lagache, du syndicat Alliance, affirme de son côté que cela ne suffira pas à apaiser la colère de policiers "blessés et touchés dans leur honneur" et qui attendent "d'être reçus" par le président de la République .