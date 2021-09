Nouvelle manifestation contre le pass sanitaire à Limoges.

Ce samedi après-midi, les manifestants contre le pass sanitaire se sont réunis pour des prises de parole sur la place Jourdan , avant de défiler dans les rues de Limoges. Parmi les manifestants, il y avait des parents qui s'inquiètent de l'annonce de l'extension du pass sanitaire aux 12-17 ans, à partir du 30 septembre.

Virginie est mère de trois enfants de 12, 14 et 17 ans. "Pour ma fille de 14 ans, c'est tellement dur de voir qu'une grande partie de ses camarades sont vaccinés, de sentir toutes les pressions, les informations qu'elle reçoit comme quoi elle sera privée de tout, qu'elle doute sur le fait de se faire vacciner ou pas, alors qu'elle ne le souhaite vraiment pas", raconte la mère de famille.

Steve, lui, en est à son huitième samedi de manifestation contre la pass sanitaire. Il est accompagné de ses fils de 12 et 17 ans. "Mes enfants me disent que dans les classes ils sont très peu à ne pas être vaccinés et ils savent qui l'est et qui ne l'est pas, alors ça commence à être tendu", dit-il. En Haute-Vienne, selon les données de Santé publique France, 60,5% des 12-17 ans ont déjà reçu deux doses de vaccin.

Steve assure qu'il renoncera à son poste d'animateur de loisir si on lui demande le pass. Quant au contrat d'Éric en tant qu'éducateur spécialisé en protection de l'enfance, un métier qu'il exerce depuis 25 ans, il a déjà été suspendu. "Dans ma propre famille, certains ne comprennent pas pourquoi je ne me fais pas vacciner pour aller travailler. J'ai des enfants, j'ai des crédits, mais c'est plus qu'une conviction, je ne veux pas de cette société-là", explique-t-il.