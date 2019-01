Nouvelle manifestation de retraités dans l'Yonne

Les retraités retournent dans la rue ce jeudi, comme à Sens. Une journée d'action nationale à l'appel de neuf associations et syndicats, pour dénoncer la baisse de leur pouvoir d'achat et la dégradation de leurs conditions de vie.

Auxerre, France

Les syndicats ont un mot d'ordre : "Reprenez vos cadeaux ! Rendez-nous notre pouvoir d’achat !" Une référence aux gestes consentis par le président de la république en fin d'année jugés insuffisants.

On a perdu 20% de pouvoir d'achat en vingt ans - Patrick Salles porte parole de l'intersyndicale

Pour Patrick Salles, militant CGT et porte parole de l'intersyndicale dans l'Yonne, les revendications des retraités n'ont pas changé, mais personne n'entend : " les deux principales revendications, c'est l'annulation de la hausse de la CSG de 25% et c'est la réindexation de nos pensions sur le coût de la vie et des salaires. Ce n'est pas le dernier gouvernement qui a commencé, ça a débuté depuis les années 2000, _chacun nous en pique un petit peu_, on retarde l'augmentation de nos pensions, o,n augmente la CSG, on instaure une taxe supplémentaire et au final le pouvoir d('achat des retraités a perdu 20% en vingt ans."

Un appel aux gilets jaunes

Les organisateurs espèrent rassembler 200 à 300 personnes et pourquoi pas des gilets jaunes. Patrick Salles, leur lance un appel. Il le reconnait : depuis le début du mouvement des gilets jaunes, rien n'est tout à fait comme avant : "on est très content d'entendre sur les ronds-points des gilets jaunes qu'ils soutiennent des revendications que nous portons depuis longtemps. Ils seront les bienvenus s'ils veulent participer à notre manifestation même avec leur gilet jaune. Des retraités nous demandent d'être plus violent. On ne porte pas ces idées mais il faut reconnaitre que les gilets jaunes arrivent à remuer l'opinion publique, ce que nous n'arrivons pas à faire à titre syndical."

Un rassemblement à Sens à 10h

Dans l'Yonne, une manifestation est prévue à Sens dans la matinée de jeudi (à 10h). Les manifestants se donnent rendez vous sur l'ancien parking d'Intermarché, 3 rue champbertrand. Ils se rendront ensuite devant la permanence de la députée LREM Michèle Crouzet pour lui rendre symboliquement les "cadeaux" d'Emmanuel Macron.