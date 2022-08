Nouvelle manifestation pour demander du renfort à l'Ehpad d'Hasparren

Après la manifestation du 30 juillet dernier, le personnel soignant de l'Ehpad Larrazkena d'Hasparren, dans le Pays Basque, est redescendu dans la rue samedi 13 août. Les revendications n'ont pas changé : du personnel supplémentaire et l'arrivée d'un directeur à temps plein dans l'établissement.

Dans le cortège, des soignants mais aussi des proches de résidents, spectateurs des difficultés que vivent les soignants de l'Ehpad Larrazkena. "Les soignants n'ont pas le temps, l'état de santé de ma mère atteinte de la maladie d'Alzheimer a décliné parce qu'ils couraient pour changer des lits, faire le manger ou encore donner à manger" témoigne Annie.

Au départ de l'Ehpad Larrazkena, le cortège a pris la direction du centre-ville © Radio France - Léo Limon

Personnel à bout de souffle

"Les résidents ne sont pas pris en charge comme ils devraient l'être" juge Patrick Cazalis, secrétaire départemental du syndicat Unsa à l'origine de la mobilisation, "c'est de la maltraitance institutionnelle, l'établissement ne mettant pas les moyens, cela fait que cette maltraitance se met en place, et cette maltraitance pousse les personnels à fuir ces établissements, et après nous n'arrivons plus à recruter" analyse le syndicaliste.

Dans les faits, le syndicat dénonce la présence de seulement "24,5 aides-soignants", alors qu'il en demande 30. "Aujourd'hui, par exemple, il manquait trois aides-soignants pour prendre en charge les 92 résidents, ils se sont donc retrouvés à deux par étage contre trois en temps normal. Les équipes de nuit sont obligées d'arriver à 18h au lieu de 21h pour aider leurs collègues" souffle encore Patrick Cazalis.

Grève illimitée

Mis à part le renfort d'aides-soignants, l'arrivée d'un cuisinier supplémentaire est demandée, comme celle d'un médecin coordinateur, d'un animateur, ainsi que la présence à temps-plein dans l'établissement d'un directeur.

Alors que la grève illimitée lancée le 22 juillet est toujours en cours, le personnel gréviste dénonce un manque de réponse de l'Agence Régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine (ARS) et de la direction de l'hôpital de Bayonne, dont dépend l'Ehpad. Une délégation du syndicat Unsa doit rencontrer en début de semaine la direction des soins.