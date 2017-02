Nouvelle manifestation pour les lycéens SDF de Saint-Ouen

Une quarantaine d'élèves du lycée Auguste Blanqui de Saint-Ouen ont manifesté ce mercredi pour leurs camarades sans toit. Sept élèves de l'établissement sont toujours sans solution pérenne de logement, hébergés par leurs professeurs ou le 115.

Depuis plusieurs mois, les professeurs du lycée Auguste Blanqui de Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, se mobilisent pour aider Marie (prénom d'emprunt), que France Bleu avait rencontrée en décembre. Cette lycéenne de terminale est sans-domicile fixe. Elle a même du dormir à la rue avec sa mère et sa sœur plusieurs nuits avant que ses professeurs ne se cotisent pour lui payer un logement. Une solution provisoire qu'ils dénoncent toujours, avec des élèves du lycée.

A l'appel du syndicat lycéen FIDL, une quarainte de lycéens, soutenus par des enseignants, ont manifesté devant al mairie de Saint-Ouen ce mercredi pour exiger une réponse des pouvoirs publics. Dans le lycée, sept élèves en tout sont dans une situation similaire : cinq filles et deux garçons. Cinq d'entre eux sont hébergés par le Samu social, dans des chambres d'hôtel, Marie et sa soeur vivent, elles, avec leur mère, dans un appartement trouvé par les professeurs jusqu'à la fin du mois de février.

"Les pouvoirs publics se rejettent la balle" estime un professeur

"Lycéens à la rue, on n'est pas d'accord" ont scandé ce mercredi les élèves devant la mairie de Saint-Ouen. "Je me suis imaginé à leur place et je me suis dit que j'aimerais bien qu'on manifeste pour moi si j'étais à leur place" explique cette lycéenne. "Pour l'instant le préfet avait promis de trouver une solution mais on n'a toujours pas eu de réponse" regrette Kenza Berdouk, élève de terminale. "Les pouvoirs publics se rejettent la balle" regrette Marc, professeur au lycée.

Avec ses collègues, ils craignent que les élèves se retrouvent à nouveau sans toit, tant que la situation n'est pas pérennisée. Sollicitée ce mercredi, la préfecture de Seine-Saint-Denis n'a pas donné suite à nos demandes d'interview.