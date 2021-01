Nouvelle marche des libertés à Avignon : " l'explosion sociale arrive"

Après les fêtes de fin d'année, "il fallait y retourner", estime Thierry Juny, le délégué départemental de Solidaires 84, l'union syndicale à l'origine de cette nouvelle Marche des libertés à Avignon. Près de 80 personnes ont répondu à l'appel, parmi les manifestants quelques gilets jaunes notamment, des militants de la France insoumise ou encore du syndicat Sud culture. Tous réunis pour protester contre des lois qu'ils jugent "liberticides", à savoir le projet de loi "Sécurité globale" et celui sur le séparatisme, désormais intitulé projet de loi "confortant le respect des principes républicains".

"Une première étape pour mobiliser et repartir sur de bonnes bases" - membre de Solidaires 84

Le cortège, parti à 14 heures 30, a défilé en centre-ville au départ de la place de l'Horloge avant de rejoindre la préfecture de Vaucluse. La manifestation s'est terminée vers 16 heures. Aucun débordement à déplorer, seulement le regret de ne pas voir davantage de manifestants pour certains, "après on sait que juste après les fêtes, avec le froid et le contexte sanitaire ce n'est pas évident, témoigne ce membre de Solidaires 84. On se dit que c'est déjà une première étape pour mobiliser et repartir sur de bonnes bases."

Nouvelle mobilisation samedi 16 janvier

Avec la crise économique en cours, le délégué de l'union syndicale de Vaucluse en est sûr : "l'explosion sociale arrive". "Ce sera pour le printemps, estime Thierry Juny, D'ici là le gouvernement prend des décrets liberticides pour se donner les moyens de contrer tout mouvement social d'ampleur."

Des nouveaux rassemblements sont prévus samedi prochain, le 16 janvier, partout en France. A Avignon, les manifestants doivent se retrouver à 14 heures mais le lieu de rendez-vous reste à définir.