Nouvelle mobilisation à Darnétal, près de Rouen, en soutien à un deuxième apprenti boucher menacé d'expulsion

Adama, Mamadou... même histoire et même élan de solidarité dans la commune .

"Est-ce que quelqu'un en veut à nos apprentis bouchers ?", une phrase qui ressemble plus à un coup de gueule qu'à un trait d'humour pour les membres du comité de soutien à Mamadou. Tous repartent au combat, le même que pour Adama, car les histoires des deux garçons sont similaires.

Mamadou Garanké est venu en France à l'âge de 14 ans de Guinée Conakry. Arrivé sans papiers à Paris après un long périple et une traversée du désert, il est envoyé en Seine-Maritime et pris en charge par l'ASE (aide sociale à l'enfance). Il est scolarisé, passe son brevet des collèges puis s'inscrit en CAP boucherie car il y a de la demande et qu'il faut un travail, vite, pour obtenir des papiers.

C'est alors qu'il rencontre Claude Renard, boucher à Darnétal depuis 36 ans. Dans le commerce, ils sont deux et Claude cherche depuis longtemps une aide supplémentaire. Une collaboration particulièrement réussie. "Mamadou est adorable, il travaille bien et depuis deux ans et demi qu'il est ici, il n'a jamais loupé une journée. J'attendais la fin de sa formation dans 6 mois pour lui donner un CDI", explique le boucher qui se fait appeler "papi" par l'apprenti, presque un membre de la famille aujourd'hui.

Une intégration réussie semble-t-il, jusqu'à il y a quelques semaines, quand Mamadou reçoit un courrier de la préfecture : un refus de titre de séjour et une OQTF (obligation de quitter le territoire français). Un coup de massue pour le jeune homme et son patron. D'autant plus que, sans Mamadou, Claude Renard ne sait pas s'il va pouvoir maintenir la boucherie ouverte.

Le comité de soutien à Adama mobilisé pour Mamadou

Très vite, le comité de soutien à Adama s'est mobilisé pour Mamadou. Une fois encore l'histoire est incompréhensible pour les habitants, d'autant plus surpris après les annonces du gouvernement sur la volonté de donner des papiers aux personnes qui occupent un emploi dans un secteur en tension. "On voit Gérald Darmanin qui dit "on veut être gentil avec les gentils et méchant avec les méchants" mais là on est méchant avec les gentils", s'indigne Alain Havel, conseiller municipal de Darnétal.

Le comité de soutien à Adam mobilisé pour Mamadou © Radio France - Coralie Moreau

Un incohérence soulignée par Nathalie Vial du comité de soutien : "ce sont des jeunes que l'on incite à se lancer dans des métiers en tension qui jouent parfaitement le jeu, qui se forment. On leur demande plus qu'aux Français".

Pour Adama, le comité de soutien avait lancé une pétition et recueilli 40.000 signatures. Une pétition est lancée cette fois pour Mamadou. Elle est en ligne sur change.org "Pour Mamadou Garanke et Mr Renard ".