Nouvelle mobilisation à Nancy contre l'expulsion d'un jeune guinéen

Comme si l'histoire se répétait. France Bleu Lorraine vous racontait le mois dernier l'histoire de cet élève du lycée Boutet-de-Monvel à Lunéville, originaire de Guinée, sommé de quitter le territoire par la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Ce 9 mars 2021, c'est le cas d'un autre jeune guinéen qui était examiné par le tribunal administratif de Nancy : celui de Sanoussi Diallo, arrivé mineur en France en 2018 après avoir traversé la Méditerranée. Devenu majeur depuis et âgé de 19 ans, la préfecture a refusé sa demande de titre de séjour et lui demande de quitter le territoire alors qu'il est en deuxième année de CAP Carrosserie au lycée Levassor de Dombasle-sur-Meurthe.

Une pétition signée plus de 28.000 fois

Autour de lui, la mobilisation est forte avec une pétition qui a réuni plus de 28.000 signatures en quelques jours et un comité de soutien qui s'est donné rendez-vous place de la carrière avant l'audience de ce mardi. Sur les pancartes, une photo de l'adolescent et l'inscription "des papiers pour Sanoussi". Véronique Macé est enseignante au lycée Levassor de Dombasle, représentante syndicale SE-UNSA et elle ne cache pas une certaine lassitude :

"C'est le sixième élève à recevoir une obligation de quitter le territoire français depuis le mois de septembre. Ca commence à faire beaucoup. On en a marre de devoir défendre nos élèves alors que ce sont des élèves très motivés, très intégrés et partir du moment où ils sont majeurs, on leur dit qu'ils ne peuvent pas rester chez nous et qu'il faut qu'ils repartent."

manifestation pour Sanoussi le 9 mars 2021 à Nancy © Radio France - Cédric Lieto

"Sa vie est ici"

L'histoire de Sanoussi, c'est celle d'un guinéen arrivé mineur après avoir traversé la Méditerranée en canot. Le jeune homme n'aurait plus de famille en Guinée. "Sa vie est ici", dit l'une de ses amies Anaelle Dillmann, à l'initiative d'une pétition. Un soutien qui ne comprend pas forcément certains arguments avancés par la préfecture pour ne pas accorder de titre de séjour à Sanoussi :

"Demander à un jeune de 18 ans d'être marié et d'avoir des enfants, je trouve ça étrange. Il a fait toutes les preuves de son intégration, il a obtenu le diplôme en langue française. Il a déjà un patron prêt à l'embaucher pour continuer en bac professionnel en apprentissage."

Des projets suspendus à la décision du tribunal administratif de Nancy attendue pour la fin du mois. La préfecture de Meurthe-et-Moselle n'était pas représentée lors de l'audience.