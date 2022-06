Nouvelle mobilisation à Rouen contre une expulsion : Nia, 5 ans, lourdement handicapée, risque d'être à la rue

Nouvelle situation ubuesque et nouvelle mobilisation de soutien à Rouen. RESF, des parents d'élèves et des élus de la ville de Rouen se sont rassemblés ce mardi 21 juin devant l'école maternelle Debussy pour s'opposer à l'expulsion de la famille de Nia, une fillette très malade.

A Rouen, les mobilisations d'associations et de collectifs de citoyens se succèdent pour dénoncer des situations inhumaines.

Cet mardi 21 juin 2022, c'est pour Nia, 5 ans, et sa famille (sa mère et son grand-frère) que les militants du réseau RESF (réseau éducation sans frontières), des parents d'élèves et des élus de la ville de Rouen se sont rassemblés devant l'école maternelle Debussy et ont dit leur indignation.

La fillette de 5 ans souffre de spina bifida, une malformation de la colonne vertébrale

Nia est arrivée de Géorgie il y a 3 ans. Elle est atteinte de spina bifida, une malformation qui lui cause d'être en fauteuil roulant et de devoir recevoir plusieurs soins infirmiers par jour. Sa maman, Irma, a fait une demande de titre de séjour d'accompagnant d'enfant mineur malade, demande refusée par la préfecture de la Seine-Maritime.

Pour Zohra Amimi, conseillère municipale déléguée en charge des migrants à la ville de Rouen, cette décision est difficile à comprendre :"Quand vous faites des recherches et que vous essayez de comprendre le système de soins en Géorgie, on voit que Nia ne peut pas recevoir les soins dont elle a besoin en Géorgie".

La famille doit être expulsée de son logement au Cada

Hébergée dans un appartement du Cada (centre d'accueil pour les demandeurs d'asile), la famille a vu sa demande d'asile rejetée et doit désormais quitter le centre, sans proposition de relogement. Nia, sa maman et son frère doivent être partis le vendredi 24 juin. Pour le réseau RESF, c'est inacceptable. L'une de ses militantes, Dominique Pierre est très en colère : "Tous nos hébergements bénévoles, associatifs.. sont saturés. Nous n'avons pas de solution pour leur éviter la rue". Et c'est d'autant plus grave pour les nombreux soutiens présents que la fillette ne peuvent vivre dehors, en fauteuil, et sans soins.

RESF a demandé un rendez-vous en urgence avec le préfet de la Seine-Maritime.