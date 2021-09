Nouvelle mobilisation contre le pass sanitaire à Cherbourg

Ce dimanche après-midi, plus de 150 manifestants ont défilé dans les rues de Cherbourg et se sont rassemblés devant la Cité de la Mer où se tenait le Forum des associations.

Pour le 8eme samedi consécutif de mobilisation, plus de 150 manifestants contre le pass sanitaire ont défilé dans les rues de Cherbourg, ce dimanche après-midi, avant de se rassembler devant la Cité de la Mer où se tenait le Forum des associations qui exigeait un pass sanitaire à l'entrée.

"Non, non, non au pass sanitaire", ont scandé les manifestants rassemblés, avant d'entonner le Chant des partisans, l'hymne de la Résistance française durant l'occupation par l'Allemagne nazie. Certains d'entre eux ont interpellé les visiteurs qui entraient au Forum des associations en présentant leur pass sanitaire.

Des anti-pass qui renoncent à des activités associatives

"On nous prive de nos libertés", juge Pascale qui manifeste aussi "pour que le vaccin ne soit pas étendu aux enfants". Elle-même aurais voulu pouvoir entrer sans pass dans le Forum pour s'inscrire à des activités. Mais de toute façon, "je ne peux plus faire mes activités habituelles à cause du pass, _j'ai renoncé à des inscriptions à la piscine et à des cours de gymnastique_", confie-t-elle.

Solène, elle, a décidé de n'inscrire que ceux de ses enfants qui ont moins de 12 ans, "parce qu'ils pourront faire l'année. Et _les autres, tant pis, ils ne feront pas d'activité cette année, parce que je ne veux pas les vacciner_, le facteur risque est trop important", explique la mère de famille qui renonce quant à elle aux Beaux-Arts et à la piscine.

Des soignants dans la manifestation

Dans la manifestation, il y avait aussi des soignants, brandissant un panneau sur lequel il était inscrit : "Le personnel hospitalier, hier applaudi, le 15 septembre jeté". "Je manifeste avec mes collègues, vaccinés comme non vaccinés, pour que l'accès aux soins soit libre à tous et pas sous condition d'avoir un laisser-passer", développe une des soignantes de l'hôpital Pasteur de Cherbourg.

Laura, une jeune infirmière en psychiatrie, s'indigne quant à elle de "la présence de CRS devant cet hôpital", lors du passage de cette manifestation "pacifique". Elle défile "pour défendre nos droits et nos libertés", mais aussi "pour défendre mon travail, en tant que soignante, je veux avoir ma liberté de choisir", déclare l'infirmière.