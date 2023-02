Nouvelle mobilisation de policiers contre la réforme de la PJ à Marseille et Toulon

Des centaines de policiers se sont à nouveau rassemblés ce lundi 6 février en France contre la réforme de la police judiciaire, après la publication la semaine dernière de deux rapports, dont l'un venu du Sénat qui étrille le projet voulu par Gérald Darmanin. Des rassemblements ont notamment eu lieu à Marseille et Toulon, mais aussi à Lille, Bordeaux, Versailles, Rennes ou encore Nanterre, devant le siège de la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ).

ⓘ Publicité

Une manifestation nationale prévue le samedi 11 mars à Paris

Au total, selon l'ANPJ, plus de 1.100 policiers se sont mobilisés (la PJ compte 5.600 agents dont 3.800 enquêteurs). L'association a appelé lundi soir dans un communiqué à " un grand rassemblement national, intersyndical et interprofessionnel, le 11 mars à Paris ".

Des rassemblements spontanés après des rapports sur la réforme

Les rassemblements "spontanés" sont venus "de la base" à la suite des "déclarations du ministre (Gérald Darmanin) après la publication des rapports", a dit à l'AFP Yann Bauzin, président de l'Association nationale de la PJ (ANPJ), créée en août contre la réforme.

En effet, la semaine dernière, deux rapports ont été publiés, dont l'un piloté par le sénateur LR Philippe Dominati qui a jugé le projet inadapté et a demandé au ministre de le modifier. L'autre, mené par les inspections générales de l'administration (IGA), de la police (IGPN) et de la justice (IGJ), n'a pas remis en cause le bien-fondé du projet mais a formulé 19 recommandations, dont des garanties sur les moyens à accorder à la lutte contre la criminalité organisée. Ce mardi, un troisième rapport, celui de la mission d'information de l'Assemblée nationale, doit être à son tour publié.