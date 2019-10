Nouvelle mobilisation des agriculteurs à Aix-en-Provence, Arles et Toulon

Marseille, France

Les agriculteurs vont de nouveau se faire entendre ce mardi 22 octobre, suite à leur mobilisation du 8 octobre dernier, restée "sans réponse du président de la République et de son gouvernement" précisent les FDSEA et les Jeunes Agriculteurs des Bouches du Rhône et du Var. Les sujets de mécontentement sont nombreux: les "surtranspositions" de réglementation européenne, les accords de libre-échange comme le Ceta (accord UE- Canada) ou UE-Mercosur) et "l'agri-bashing" à savoir le dénigrement de plus en plus grand de leur profession et de leurs pratiques. Mais c'est la ZNT, Zone de Non Traitement de pesticides qui a mis le feu aux poudres. "On en a marre qu'on nous sorte tous les 10 du mois une contrainte supplémentaire!" précise Patrick Levêque, Président de la FDSEA 13"et c'est encore bien plus impactant dans le sud de la France car nous avons souvent de petites parcelles, en milieu urbain, avec des habitations tout autour donc forcément beaucoup de terres perdues alors qu'on parle de plus en plus de protéger la terre agricole!".

Rendez vous devant les sous préfectures

Toutes les filières sont concernées, éleveurs, viticulteurs, maraîchers, céréaliers. La manifestation va prendre la forme de convois, le plus souvent en tracteurs, en direction des sous préfectures d'Arles et Toulon dans la matinée, et d'Aix en Provence l'après midi. Lieux symboliques de l'état pour dire "Macron réponds-nous! #sauvetonpaysan". Le 8 octobre, ils étaient plus de 10 000 à se mobiliser dans toute la France.

Les points de départs