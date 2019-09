Nouvelle mobilisation des blouses blanches à Annecy

Comme dans de nombreuses autres villes de France, le personnel soignant des urgences des différents hôpitaux de la Haute-Savoie a manifesté ce jeudi à Annecy. Ils étaient un peu plus de 150 pour réclamer "plus de lits, plus de personnel et une valorisation salariale".

Haute-Savoie, France

Ils ne baissent pas la garde. Déjà plus de six mois de mobilisation et les soignants des urgences en grève ont organisé ce jeudi des rassemblements un peu partout en France. A Annecy, plus de 150 personnes se sont retrouvées devant le siège de l’ARS (Agence régional de santé) avant de défiler pour réclamer "plus de lits, plus de personnel et une valorisation salariale".

Le plan de "refondation" des urgences présenté le 9 septembre dernier par la ministre de la Santé Agnès Buzyn n’est "pas bon" affirment les grévistes. "Nous avons besoin de personnel supplémentaire", explique un représentant local du collectif Inter-Urgences. "Le problème concerne tous les services de l’hôpital, il y a un problème général de la santé", poursuit Benoit Cransac. Ce jeudi dans le cortège annécien, le personnel des urgences a été rejoint par celui de plusieurs autres services comme la psychiatrie, l’imagerie médical et la réanimation.

Tous ensemble on a plus de poids. Quand on parle de plus de lits et de revendication salariale, tout le monde de la santé est concerné." - Benoit Cransac, comité Inter-Urgences de la Haute-Savoie