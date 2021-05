Une journée "sans sage-femme" ce mercredi pour demander davantage de reconnaissance

Les sages-femmes sont appelées à la grève ce mercredi 5 mai, journée internationale de la sage-femme, pour demander une rémunération "à la hauteur de leurs compétences", plus de reconnaissance et de meilleures conditions de travail.

Nouvelle journée de mobilisation ce mercredi 5 mai pour les sages-femmes. Une dizaine d'associations et d'organisations syndicales appellent ces professionnels de santé à la grève pour obtenir notamment plus de reconnaissance et une rémunération "à la hauteur de leurs compétences". Pour cette journée internationale de la sage-femme, elles appellent à une "journée sans sage-femme". "Les conditions d'exercice sont inacceptables pour un pays comme le nôtre où nos maternités sont devenues des usines, où la rentabilité prime sur l'humain", écrivent-elles dans un communiqué.

"La crise que nous traversons aura plus que jamais démontré que les sages-femmes sont les grandes oubliées parmi les professionnels de santé", indiquent ces organisations. Elles citent tour à tour avoir été oubliées lors de "la dotation en masques", pour réaliser les "tests PCR" ou encore les "vaccins anti-Covid". Alors qu'elles sont de plus en plus mobilisées dans le cadre de la crise sanitaire mais aussi depuis plusieurs années pour accompagner les naissances, beaucoup estiment avoir aussi été "oubliées" du Ségur de la santé. Elles demandent plus de reconnaissance de la part des pouvoirs publics, et notamment un "positionnement auprès des autres professionnels médicaux, et non pas auprès des paramédicaux".

Obtenir de meilleures conditions de travail et de formation

Par ailleurs, les syndicats et associations demandent des améliorations des conditions d'apprentissage puis des conditions de travail. Elles dénoncent notamment un "volume horaire indécent" lors de la formation qui conduit à des burn-out parmi les étudiants et exigent la création d'une sixième année d'étude. De plus, une fois diplômés, les niveaux de salaires sont "inacceptables" dans certaines structures, estiment-elles. Le rassemblement à Paris est donc prévu à 10h30 devant le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.