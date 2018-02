Mont-de-Marsan, France

Ce devait être un simple "rassemblement statique" devant la mairie de Mont-de-Marsan. La mobilisation s'est finalement transformée en manifestation et opération escargot, dans un contexte bon enfant.

Ce samedi après-midi, 200 personnes ont répondu à l'appel du collectif Colère 40, pour protester, pêle-mêle, contre "l'abaissement de la limitation de vitesse à 80 km/h [la mesure qui a déclenché le mouvement NDLR], la hausse des taxes sur la cigarette et le diésel ou encore la baisse du pouvoir d'achat".

Seul, donc, ce rassemblement statique avait été autorisé par la préfecture. Mais l'impatience se fait sentir très vite en ce début d'après-midi. Les manifestants, qui avaient prévu un service de sécurité, décident donc de déambuler dans les rues du centre-ville de Mont-de-Marsan pour montrer leur colère, malgré l'interdiction.

Près de 200 personnes du mouvement #colere40 manifestent dans les rues de #MontdeMarsan ce samedi après-midi pic.twitter.com/Xlz1FAnL1W — France Bleu Gascogne (@Bleu_Gascogne) February 17, 2018

Et les protestataires de Colère 40 ne s'arrêtent pas là : plusieurs groupes de motards et et d'automobilistes décident aussi de mener des opérations escargot sur la rocade de Mont-de-Marsan, au niveau du centre commercial du Grand Moun, du rond-point des échassiers et de celui de Saint-Avit. Le tout, donc, dans une ambiance bon enfant, mais toujours sans autorisation de la préfecture.

La préfecture des Landes souligne qu'il n'y a pas eu d'atteintes au bien ni aux personnes, mais se garde le droit d'engager des poursuites envers les organisateurs. Aucune décision n'a été prise pour le moment.

Les effectifs des forces de l'ordre ont en tout cas été renforcés.

Des protestataires fantômes

Parmi les manifestants en tout cas, si la détermination est là, la déception s'est aussi invitée : "la page Facebook du collectif Colère 40 a des milliers d'abonnés [plus de 6000 en tout]. Mais on dirait des fantômes. Certains internautes sont inscrits mais ils ne se déplacent pas aux manifestations, on dirait qu'ils veulent juste se faire voir", confie Angélique, assistante maternelle.

Tous espéraient du monde, d'autant que la première mobilisation de Colère 40 à Dax, le 27 janvier dernier, avait rassemblé entre 350 et 400 personnes. C'est-à-dire deux fois plus que celles qui se sont rassemblées à Mont-de-Marsan ce samedi.

"La peur ? La paresse ? En tout cas, si tous ceux qui grognent de leur côté, agriculteurs, infirmiers, étudiants, si tous se mobilisaient ensemble, on ferait davantage avancer les choses", observe Mélodie, en CDD dans une grande surface, un peu désabusée.