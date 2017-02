Marne : mobilisation pour l'éducatrice qui a dénoncé les conditions d'accueil des mineurs étrangers isolés

Une centaine de personnes ont manifesté ce vendredi devant le siège de l'association la Sauvegarde pour soutenir Ibtissame Bouchaara, cette éducatrice marnaise déléguée du personnel, menacée de licenciement après avoir dénoncé les conditions d'accueil des mineurs isolés étrangers.

"Non au licenciement" : voilà le slogan des manifestants qui se sont rassemblés ce vendredi à l'appel des syndicats CGT, Sud, Solidaires, devant le siège de l'association "La Sauvegarde" à Bezannes. Une centaine de personnes sont venus soutenir Ibtissame Bouchaara, cette salariée mise à pied à titre conservatoire et qui risque un licenciement car la direction estime qu'elle a "dénigré" son employeur en prenant la parole publiquement. Déléguée du personnel, l'éducatrice avait dénoncé les conditions d'accueil des mineurs isolés étrangers après la mort d'un jeune migrant malien à Châlons-en-Champagne le 6 janvier dernier.

Le cas d'Ibtissame n'est pas isolé -- Patrice Perret, syndicat Solidaires

Pour les syndicats qui se mobilisent, la sanction est une atteinte à la liberté syndicale. "La situation était tellement grave qu'il faut s'exprimer... le cas d'Ibtissame n'est pas isolé, il y a un collectif national qui s'est mis en place et on constate aujourd'hui qu'on veut faire jouer aux travailleurs sociaux un rôle qu'ils n'ont pas à jouer et celui qui rentre pas dans le rang est menacé...", souligne Patrice Perret, membre de Solidaires Marne. Ce vendredi, 8 délégués du personnel des trois syndicats représentatifs, ont rencontré la direction de la Sauvegarde et se sont prononcé contre le licenciement d'Ibtissame Bouchaara. Et c'est désormais à l'Inspection du travail de se prononcer, avant que la direction ne prenne sa décision.