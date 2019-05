Nouvelle mosquée à Saint-Brieuc : "il n'y aura pas de minaret"

Saint-Brieuc, France

D'emblée, Omar le président du centre culturel Averroes qui porte le projet de la nouvelle mosquée coupe court à tous les fantasmes : "Pour soulager tout le monde et balayer un peu les craintes, _ça va être un bâtiment normal de deux étages qui respecte l'urbanisme de la ville_, ce n'est pas une mosquée comme on l'imagine avec un minaret, non, non !".

Le terrain où devrait être construite la nouvelle mosquée dans le quartier Balzac à saint-Brieuc © Radio France - Johan Moison

Un projet intégré dans son environnement

Ce nouveau bâtiment devrait être construit à la place d'une ancienne piscine municipale, sur un terrain de 1 500 m² mis en vente ce lundi 20 mai lors du conseil municipal. Il se situe dans le quartier Balzac juste a côté de l'actuelle petite mosquée de 278 m². Dans un courrier du 6 mai dernier, le centre culturel Averroes s'est engagé à acquérir la parcelle au prix de 105 000 euros et à intégrer le projet dans son environnement.

L'actuelle mosquée trop petite

"Le vendredi, on est au moins 600, nous sommes serrés, on a vraiment besoin d'une mosquée plus grande", explique Zaïre l'un des fidèles du lieu de culte briochin. "En ce moment pendant le ramadan, on fait la prière tous les soirs et il y a plein de monde, certains restent même à l'extérieur, c'est une question de place et de sécurité", ajoute Rakman, un autre fidèle.

Outre une mosquée, le nouveau bâtiment devrait aussi abriter un centre culturel pour notamment organiser des conférences.